Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом

Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом. Об этом газете "Аргументы и факты" рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, на пятом месте значится выход на улицу для выноса мусора. Несмотря на сравнительно небольшой риск подхватить инфекцию, опасность представляют вирусные частицы, которые некоторое время могут оставаться жизнеспособными на пыли.

На четвертом месте расположился выгул собак. Выводя питомца, человек чаще касается руками перил подъезда и дверных ручек. Кроме того, собака может принести вирус домой на лапах.

Третье место - автозаправка. Зайцев пояснил, что топливораздаточный пистолет колонки, за который ежедневно берутся десятки людей, является настоящим рассадником заразы.

На втором месте оказались магазины. Чтобы обезопасить себя от заражения, врач рекомендовал ходить в них в масках, обрабатывать ручки тележек антисептиком, отдавать предпочтение расфасованным продуктам, и как можно меньше касаться любых предметов, особенно фасовочных пакетов.

Первое место рейтинга эксперт отдал аптекам. По его словам, основная опасность заключается в том, что туда "по определению ходят не особенно здоровые люди".