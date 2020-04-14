Как коронавирус поражает мировую пищевую промышленность?

Когда население мира оказалось в изоляции, социальные сети наполнились историями о нехватке продуктах в местных супермаркетах.

Но поскольку многие рестораны и другие индустрии услуг общественного питания фактически закрыты, производители продуктов питания предупреждают, что у них образовались излишки запасов, которые теперь пропадут зря.

Day.Az со ссылкой на BBC представляет некоторые из примеров того, как пандемия коронавируса влияет на цепочку поставок продовольствия по всему миру.

1. Молоко в канализацию

Поскольку в некоторых странах кофейни полностью закрыты, избыток молока становится реальным побочным эффектом пандемии.

По оценкам крупнейшего молочного кооператива США "Молочные фермеры Америки", фермеры вынуждены выбрасывать 14 миллионов литров молока каждый день из-за нарушения маршрутов поставок.

Эта проблема наблюдается не только в США. Молочные фермеры в Великобритании обращаются за помощью к правительству из-за собственных проблем с излишками. По словам председателя Королевской ассоциации британских молочных фермеров Питера Алвиса, около пяти миллионов литров в неделю находятся под угрозой. Он предупредил, что фермеры, получающие сниженную стоимость своей продукции или вынужденные выбрасывать свои излишки, сталкиваются с серьезными экономическими последствиями на фоне того, что им и так туго с деньгами.

Фото BBC: Молочные фермеры находятся под серьезным финансовым давлением

2. Посевы пропадают даром

Закрытия влияют на все сферы сельского хозяйства. Некоторые производители пытались сосредоточиться на поставках рядовым потребителям, однако измененный рыночный спрос и избыточные запасы остаются проблемой по всему сектору.

По словам одного из американских производителей занимающегося переработкой куриного мяса, ему приходится разбивать 750 000 сырых яиц еженедельно. В то же время фермеры, занимающиеся луковым бизнесом жалуются, что у них сгнила большая часть урожая из-за невозможности перераспределения лука в достаточно высоком качестве и без средств для их хранения.

В Индии чайные плантаторы предупреждают, что меры изоляции уже привели к тому, что первые листья их драгоценного урожая дарджилинга (индийский чай - ред) утеряны, и есть опасения за вторую. "Первый урожай дарджилинга утерян, и, если мы не откроемся в скором времени, мы потеряем и второй", - предупредил президент компании Warren Tea и председатель ассоциации Indian Tea Association Вивек Гоенка.

3. Нехватка рабочих

Помимо избыточного предложения и трудностей с ориентацией на розничных потребителей, фермеры во многих местах также сталкиваются с проблемами из-за нехватки персонала.

Фото BBC: Местные жители помогают мыть и сортировать продукты в Германии

Сообщается, что инструкции по самоизоляции и социального дистанцирования замедляют повседневную работу на местах, а изоляции на государственном уровне нарушают привычный международный поток рабочей силы в отрасли.

4. Изменение покупательских предпочтений

Пандемия привела к некоторым изменениям в том, что мы пытаемся купить. Так, в Великобритании в последние недели вырос спрос на муку, поскольку люди, сидящие взаперти дома, все чаще обращаются к домашней выпечке.

Согласно последним данным, французские потребители чаще стали приобретать экологически чистые продукты питания, так как страх перед коронавирусом овладел страной.

По словам экспертов, это может быть связано с тем, что они делают покупки в небольших местных магазинах, либо потому, что люди хотят есть больше здоровой пищи местного производства во время вспышки.

Фото BBC: Правительство Франции приказало закрыть уличные рынки с 23 марта

5. Запасы простаивают

Взять, к примеру, закрытие британских пабов. Большая часть нынешних поставок пива в отрасли теперь может пропасть впустую в соответствии с государственными правилами, что означает, что пабы могут быть закрыты в обозримом будущем.

У некоторых сортов пива срок годности - всего несколько недель, а это значит, что тысячи неиспользованных бочек в подвалах пабов могут быть непригодными к употреблению к моменту снятия режима изоляции.

Фото BBC: 39 000 британских пабов в настоящее время закрыты для клиентов

Люди в индустрии предупреждают, что это может означать большие финансовые потери для бизнеса.

Абдул Керимханов