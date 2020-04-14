В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание вспышки коронавируса

В корейском сериале 2018 года "Териус у меня за спиной" (My Secret Terrius), выходившем на платформе Netflix, нашли предсказание вспышки коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, описание вируса оказалось наиболее точным из всего ранее найденного в кино и сериалах, пишет The Independent.

Коронавирус упоминается в десятом эпизоде первого сезона сериала, уточняется, что его инкубационный период - от двух дней до двух недель, что вирус поражает дыхательную систему и что на сегодняшний день от него нет лекарства или вакцины.

В сериале вирус сравнивают с SARS, персонажи утверждают, что его появление - заговор с целью "биохимической террористической атаки", что его искусственно модифицировали, чтобы сделать более заразным. Инфицирование происходит за пять минут при контакте с зараженным, а смертность достигает 90 процентов. Борясь с распространением вируса, детей в сериале учат правильно мыть руки.

13 апреля писатель Стивен Кинг выразил сожаление, что люди чувствуют себя героями одного из его романов.

В марте фильм "Заражение" (Contagion) почти десятилетней давности за несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе.

В январе предсказание о поражающем США вирусе из Азии нашли в "Симпсонах".