Редкие артефакты найдены в библейском городе царя Давида

В Израиле археологи Университета Маккуори при проведении раскопок в затерянном библейском городе Хирбет-эль-Раи обнаружили редкую статуэтку ханаанского бога Ваала и бронзовую статуэтку, изображающую теленка, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте университета. Сообщается, что возраст найденных артефактов составляет около 3300 лет.

Они были обнаружены в затерянном городе, который, как полагают ученые, может быть связан с легендарным царем Давидом. Также были найдены две печати и ханаанская и филистимская глиняная посуда XII века до нашей эры.

Ханаанский бог Ваал изображен в грозном виде - он готовится поразить своих врагов. Эта статуэтка изготовлена из бронзы. Что касается теленка, то он напомнил археологам библейскую притчу о "золотом тельце". Статуэтки были найдены в разных местах на площадке, отведенной под раскопки.

Археологи выявили культурные слои XII-X веков до н.э. Они относятся к ханаанскому периоду основания города и периоду владычества филистимлян, а также к периоду возникновения царства Иудейского. Исследователи обнаружили и свидетельства сильного пожара, в частности, обожженные кирпичи, следы сожженной древесины и множество поврежденных огнем керамических сосудов.

Это совпадает с библейским повествованием о том, что данный город подвергался набегам амалекитян. В библейской книге Самуила он упомянут под названием Циклаг. Согласно Библии, филистимский царь Акиш Гатский передал Циклаг царю Давиду.

Давид широко известен - это он убил великого воина Голиафа. Считается, что город Циклаг был передан Давиду, когда он бежал от царя Саула. После смерти Саула Давид стал царем в Хевроне, но сохранил и свою власть над Циклагом, который стал одним из крупных городов зарождающегося царства Иудейского.

Истинное местонахождение этого города веками оставалось неизвестным. Ученые знали о 12-ти местах, в которых предположительно мог стоять этот город. С 2018 года считается, что Циклаг - это Хирбет эль-Раи.

По мнению археологов, новые находки лишь подтверждают, что раскопанное поселение является библейским городом царя Давида. Изучение культурных слоев ясно показывает, что филистимский период длился относительно недолго. Это согласуется с библейским повествованием.

В ходе раскопок также были найдены сосуды для хранения масла и вина, тайник с кремневыми "заготовками" для серповидных лезвий, ханаанские надписи, масляные лампы и переносная святыня.

Кроме того, были обнаружены остатки монументальных зданий и нескольких жилых домов. В одном из монументальных зданий, самом древнем из найденных, сохранилась комната, полная обожженных костей и культовых предметов. Некоторые из них, как установили ученые, были изготовлены на Кипре. Такие предметы и архитектура указывают на то, что в этом городе существовало сложное общество, обладавшее обширными международными связями.