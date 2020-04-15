Ученый назвал места на Марсе, где смогут жить люди

Человечество сможет жить на Марсе в районах с искусственно созданными благоприятными условиями. Об этом рассказал заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нужно начать с колонизации Марса, потому что люди вполне смогут там жить в условиях, которые создадут искусственно для себя любимых локально, а не для всей планеты в целом", - сказал он.

По словам ученого, в дальнейшем человечество решит, стоит ли терраформировать Красную планету, то есть сделать условия на всей планете близкими к земным.

"Может, в какой-то момент люди не захотят возвращаться на Землю и, соответственно, начнут формировать планету под себя", - пояснил он.