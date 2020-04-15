У летучих мышей нашли шесть новых коронавирусов

Исследователи из США обнаружили у летучих мышей шесть новых коронавирусов, которые, впрочем, не имеют близкородственных связей с коронавирусами MERS-CoV, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2. Тем не менее учёные протестируют их на возможность передачи между видами и выяснят, являются ли они угрозой для здоровья человека.

Статья с описанием работы вышла в открытом доступе в издании PLOS ONE, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Авторы исследования отмечают, что такого рода открытия позволяют узнать больше о многообразии коронавирусного семейства.

"Вирусная пандемия напомнила нам, как здоровье человека связано со здоровьем дикой природы и окружающей среды, - отметил ведущий автор исследования доктор Марс Валитутто (Marc Valitutto). - По всему миру люди взаимодействуют с дикой природой всё чаще. А значит, чем больше мы узнаем об этих вирусах в животных - что позволяет им мутировать и как они распространяются между видами - тем лучше мы сможем снизить риски новых пандемий".

Учёные собирали образцы слюны и фекалий летучих мышей в трёх местах Мьянмы, где люди наиболее часто контактируют с этими животными. Например, там, где новые земли освобождаются под строительство или сельское хозяйство или же там, где туристы посещают пещеры, в которых в больших количествах обитают эти рукокрылые.

Местные жители собирают в пещерах фекалии рукокрылых, так как они являются природным удобрением. В прошлых веках из них даже делали чёрный порох. Однако такой промысел вреден и для летучих мышей, и для человека.

Фото Global Look Press.

Анализ 750 образцов, собранных за 2016-2018 годы у 400 особей 11 разных видов, показал, что в 48 из них содержатся семь коронавирусов, шесть из которых были неизвестны науке.

Отметим, что работа велась в рамках проекта PREDICT (название можно перевести как "Предвидение"). И действительно наблюдение за животными и людьми позволяет специалистам в какой-то мере предвидеть развитие событий, в частности, первой передачи нового патогена от животных людям.

При этом, как отмечают специалисты, многие коронавирусы не представляют опасности для человека. Однако только их тщательное изучение позволяет установить истинную природу каждого конкретного патогена и штамма.