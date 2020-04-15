В Англии засняли редко встречающуюся в природе белку

Редкая белка-альбинос попала на видео в одном из дворов вблизи английского города Фавершам, графство Кент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на ролик, снятый хозяйкой дома, обратило внимание издание Daily Mail.

Владелица дома по имени Сабрина рассказала, что впервые белка по кличке Белоснежка появилась в марте 2019 года. С тех пор она регулярно возвращается в поисках орехов и корма для птиц.

На видео белка белого цвета пробежала по двору и запрыгнула на синий цветочный горшок. Она остановилась, чтобы понюхать землю. Затем видно, как грызун что-то съел, после чего продолжил свой путь.

Сабрина сообщила, что оставляет для белки орешки и корм для птиц. "Здесь очень тихо. Я думаю, ей нравится у нас. Здесь много деревьев, по которым белка бегает очень быстро. Она очень деликатная", - рассказала владелица сада. Британка отметила, что этот грызун довольно маленький по сравнению с более распространенными серыми белками.

"Мы часто видим здесь диких кроликов, цесарок и фазанов. Но Белоснежка уникальна", - похвасталась Сабрина.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Оксенфорд, штат Квинсленд, обнаружила на коврике перед своим домом огромного питона-альбиноса. Длина змеи составляла около пяти метров, а вес - около восьмидесяти килограммов.