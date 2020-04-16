Раскрыт секрет использования скотча для повреждений на самолетах

Авиамеханик раскрыл секрет использования клейкой ленты для повреждений на самолетах после того, как один из пассажиров пожаловался на сотрудников аэропорта, ремонтирующих скотчем дверь запасного выхода. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, в таких ситуациях применяется, как правило, исключительно специальная лента, способная выдержать перепады температуры и влажности, а также сложные погодные условия. "Вероятно, это был материал speed ​​tape, он сверхпрочный, и в его состав входит алюминий", - пояснил он.

Автор поста подчеркнул, что такой скотч выглядит обычным, однако в действительности он более долговечен и используется, в том числе, например, для фиксации повреждений гоночных автомобилей. В то же время, отметил механик, клейкая лента является быстрым, но временным решением проблемы и не заменит полноценный ремонт.