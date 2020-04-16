В растениях нашли ген бессмертия

Ученые Лейденского университета в Нидерландах обнаружили новый ген, который позволяет однолетним растениям продолжать расти после цветения, а не умирать. Открытие может позволить повысить урожайность сельскохозяйственных культур, не высеивая их заново каждый год. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Plants, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи определили у арабидопсиса (Arabidopsis thaliana) ген AHL15, который определяет, будет ли растение способно к вегетации после цветения. Вегетацию, то есть рост и развитие, обеспечивают точки роста - группы стволовых клеток, которые формируют новые стебли с листьями или цветками. У многолетних растений некоторые точки роста остаются активными, однако у однолетних этого не происходит. При подавлении гена AHL15 жизнь многолетних растений становится короче, а при сверхэкспрессии растения цветут несколько раз.

По словам ученых, открытие позволит ответить на вопрос, почему в ходе эволюции одни растения стали однолетними, а другие многолетними. Кроме того, сохранение активности некоторых групп стволовых клеток у таких однолетних культур, как рис или пшеница, позволила бы растениям продолжать расти после сбора урожая.