https://news.day.az/unusual/1224086.html В Испании пешеходы начали одеваться в костюмы динозавров, чтобы обойти карантин - ВИДЕО
В Испании пешеходы начали одеваться в костюмы динозавров, чтобы обойти карантин - ВИДЕО
Полиция города Мурсия в Испании опубликовала видео, где человек в костюме Тираннозавра Рекса передвигается по улице закрытого на карантин из-за пандемии COVID-19 города, передает Day.Az со ссылкой lenta.ru.
В полиции отметили, что хоть во время карантина и можно выгуливать животных, но к динозаврам это не относится.
На видео наложили музыку из Парка Юрского периода.
Под постом подобное видео выложил также один из пользователей Twitter.
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