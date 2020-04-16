https://news.day.az/unusual/1224336.html Бэнкси перешел на "удаленку"
Бэнкси перешел на "удаленку"
Бэнкси перешел на удаленную работу. Теперь уличный художник рисует арт-объекты прямо в своей ванной, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.
Темой новой работы стала самоизоляция. Художник изобразил крыс, устроивших погром не без помощи товаров первой необходимости, ставших популярными в условиях пандемии. Здесь и туалетная бумага, и антисептик. А в зеркале над раковиной отражается грызун, считающий дни карантина.
Пост в инстаграмме Бэнкси сопроводил подписью: "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома".
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