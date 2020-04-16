Даже Бэнкси сидит дома в карантин - король стрит-арта показал новую работу

Король многозначительных стрит-артов и самый известный из ныне живущих и анонимных художников Бэнкси, как и все, сидит в своей квартире на карантине и работает из дома. В его случае, можно даже без предлога "из" - просто дома. Свой новый проект, посвящённый карантину, Бэнкси создал прямо в собственной ванной комнате. Фото можно найти в его Инстаграме.

Как отметил художник в подписи, его жена от этого не в восторге.

Это новое творение британского художника Бэнкси, которое он создал в своей ванной.

Последней его работой было граффити, посвящённое Дню святого Валентина.

В подписи к посту с инсталляцией Бэнкси признался, что его жена этому всему не слишком рада

Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома.

Теперь мы знаем, что у него есть жена. Впрочем, он мог просто её придумать.

Само произведение посвящено, разумеется, карантину

Оно состоит из 9 нарисованных крыс, одной крысиной норы и множества ванных принадлежностей

По крайней мере, это то, что видно на снимке автора.

Что всё это символизирует, решайте сами, Бэнкси специально снял отдельные части проекта.

Великобритания закрыта на жёсткий карантин с 23 марта. Впрочем, помимо возможности сходить к врачу, на работу или за продуктами, жители страны имеют право на физические упражнения на свежем воздухе один раз в день: пробежку или даже поездку на велосипеде.

Но если вы Бэнкси, для счастья вам понадобится лишь ванная и Инстаграм.

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