Точный гороскоп на пятницу: День идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса

Сегодня гороскоп идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожней! Даже самые демократичные начальники сегодня могут почувствовать приступ неожиданно проснувшейся властности и самодурства. И еще: в делах лучше обойтись без таких слов, как "вроде бы", "как будто" и "может быть" - сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально. В остальном же, день обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. Порадуйте свое тело физическими нагрузками, сегодня это принесет вам немалую пользу!

Овен

Сегодня жизненный потенциал Овна будет на высоте! Даже если сам Овен этого потенциала и не чувствует, стоит ему лишь чуть-чуть преодолеть свою инерцию, как энергия начнет буквально переполнять его. Проще всего Овну в этом убедиться, выбрав время на посещение спортзала. Или можно, засучив рукава, взяться за решение какой-нибудь давно назревшей задачи.

Телец

Сегодня где-то в глубине души у Тельца проснется диктатор. Быть может, это будет не самый большой диктатор в мире, тем не менее, спорить с ним в этот день окажется не только бесполезно, но и опасно - можно нарваться. Впрочем, сам себя при этом Телец склонен будет видеть отнюдь не диктатором, а мудрым руководителем, которому просто не надо перечить - ни в чем и никогда.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше всего посвятить свободное время занятию каким-нибудь фитнесом или спортом: подобные мероприятия обещают пройти с пользой не только для тела, но и для души. К тому же именно в спортзалах сегодня очень вероятны встречи, которые могут обернуться для Близнецов интересным и перспективным знакомством. Ну а то, что для фигуры такие занятия полезны, - это уж само собой.

Рак

Сегодня Рак проведет день в соответствии с правилом: "Если враг не сдается, с ним не церемонятся. А если врага нет, его стоило бы придумать". Иными словами, Рак будет настроен на войну - желательно маленькую и победоносную. Проблема лишь в том, что сегодня маленькая война, затеянная Раком, очень даже может стать большой и не факт что победоносной. Так может, и не стоит ее начинать?

Лев

Сегодня Льва может немало удивлять тот факт, что по какому-либо вопросу окружающие имеют точку зрения, отличную от его собственной. Ничем, кроме как упрямством, объяснить такое поведение Лев не сможет. Тем не менее, он искренне попытается увидеть рациональное зерно в точке зрения своих оппонентов. Однако вряд ли это получится, и Льву останется только упорно стоять на своем.

Дева

Сегодня Дева будет действовать с удвоенной энергией и решительностью! Быть может, большими организаторскими талантами она блистать не будет, тем не менее, сегодня у Девы есть все шансы сподвигнуть окружающих на какие-либо полезные и важные дела. При этом Дева может относиться к делам с излишней серьезностью, а ее чувство юмора будет явно не на высоте. Ну и хорошо! Серьезность тоже иногда бывает нужна.

Весы

Сегодня уверенность в себе и своих силах может буквально переполнять Весы! Это чувство способно достичь таких огромных размеров, что не исключено, что Весам захочется проявить благородство, оказав кому-то покровительство и поддержку. Вот только поддаваясь благородным порывам, не стоит рассчитывать на ответную благодарность - ее может и не быть.

Скорпион

Сегодня среди всех прочих дел на первом месте у Скорпиона будут стоять вопросы активного времяпровождения в кругу близких людей. Эти мысли будут вытеснять все остальные дела и заботы. Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, - это реально выкроить время для того, чтобы организовать мероприятие с каким-нибудь спортивным уклоном. Побегать, развлечься или устроить пикник на природе.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует семь раз отрезать, прежде чем вспомнит о том, что вообще-то и отмерять перед этим не мешало бы. Звезды гороскопа будут склонять его действовать решительно и быстро, причем быстро настолько, что обдумать как следует ситуацию Стрелец попросту не успеет. Отсюда простой совет: прежде чем влезать в какое-то дело, Стрельцу полезно будет посчитать до десяти, подумать и - с чистой совестью отложить его в сторону.

Козерог

Сегодня Козерог будет настроен добиваться своего самым решительным образом, предпочитая прямые пути обходным. Те планы, которые Козерог вынашивал до этого дня, сегодня могут реализоваться с наилучшими результатами. Впрочем, произойдет это не само по себе, а только лишь в случае, если Козерог сам проявит должную решительность и отвагу. В конце концов, под лежачий камень вода не течет, и это справедливо.

Водолей

Сегодня Водолея будет трудно обвинить в безынициативности и неуверенности в себе. Едва ли он будет сидеть сложа руки. И хорошо, потому что день обещает быть очень удачным для Водолея, предоставив ему массу возможностей добиться желаемого. А если кто-то будет с этим спорить, то Водолей легко найдет аргументы, чтобы убедить спорщиков в своей правоте. А заодно убрать с дороги конкурентов.

Рыбы

Сегодня Рыбам очень сложно будет вписаться в общий ритм жизни. А самое главное - им и не захочется вписываться. Кипучая деятельность окружающих будет раздражать, а их командирский тон - приводить в тихое бешенство. В силу этого, Рыбам сегодня лучше по возможности избегать общественных дел, сосредоточившись на своих.