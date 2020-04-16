14 самых дорогих фотографий в мире

Иногда самые обычные на первый взгляд фотографии стоят невероятных денег. Коллекционеры души в них не чают, профессиональные фотографы - разбираются, в чем причина успеха. Стоят ли представленные в нашей подборке фотографии тех денег, что за них дают - Вам решать.

$4 338 500. Андреас Гурски, "Рейн II", 1999 год.

$609 600. Ансель Адамс, "Восход Луны над г. Эрнандес, Нью-Мексико", 1941 год.

$643 200. Роберт Мэпплторп, портрет Энди Уорхола, 1987 год.

$686 500. Эжен Атже, "Уличный музыкант", 1898-1899 годы.

$780 000. Джефф Уолл, "Распутывание", 1994 год.

$1 082 500. Эдвард Уэстон, "Наутилус", 1927 год.

$1 151 976. Ричард Аведон, "Довима и слоны", 1955 год.

$1 248 000. Ричард Принс, "Без названия (Ковбой)", 1989 год.

$1 470 000. Альфред Стиглиц, "Джорджия О'Киф (руки)", 1919 год.

$2 300 000. Неизвестный фотограф, "Билли Кид", 1879-1880 годы.

$2 700 000, Синди Шерман, "Без названия #153", 1985 год.

$2 928 000. Эдвард Стайхен, "Озеро в лунном свете", 1904 год.

$3 666 500. Джефф Уолл, "Говорят мёртвые воины...", 1992 год.

$3 890 500. Синди Шерман, "Без названия #96", 1981 год.

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