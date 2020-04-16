Британка благодаря карантину нашла в саду сокровище

Англичанка заскучала на изоляции в своем доме и решила пройтись по участку с металлоискателем и случайно нашла в своем саду древний клад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает издание Daily Mail.

Жительница английского города Портсмут 48-летняя Аманда Джонстон заскучала на карантине. Она решила пройтись по участку с металлоискателем своего 11-летнего сына.

Во время поисков англичанка нашла золотую монету, изготовленную 500 лет назад.

Она была отчеканена при правлении Генриха VII и находилась в обращении с 1464 года на протяжении 200 лет. Монета весом 22 карата имеет номинал шесть шиллингов и восемь пенсов.