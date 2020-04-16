Фотограф создал 81-мегапиксельное изображение Луны из 50 тысяч фотографий

Астрофотограф Andrew McCarthy создал 81-мегапиксельное изображение Луны из 50 тысяч фотографий, поработал над качеством коллажа и выложил уменьшенный результат в Инстаграм.

В своей кропотливой работе фотограф-энтузиаст из Сакраменто (Калифорния, США) использовал примерно 50 тысяч снимков, сделанных двумя фотокамерами: полнокадровой беззеркалкой Sony a7 II и недорогой астро-камерой ZWO ASI224MC.

Чтобы получить изображение светлой части Луны, фотограф собрал в Adobe Photoshop картинку из 25 изображений. Каждое из них, в свою очередь, было получено из снимков, сделанных камерой ZWO, методом стекинга с объединением 50% лучших снимков из серий по 2000 кадров каждая.

Для получения изображения тёмной части Луны сырьём стали уже снимки, сделанные камерой Sony a7 II. Методом стекинга из серий по 50 кадров были получены 13 изображений, которые потом были объединены в Adobe Photoshop. Тем же методом стекинга из 50 фотографий, сделанных камерой Sony, было получено изображение звёзд.

Полноформатным результатом этой фантастической работы Andrew McCarthy делится на своей странице на сайте Reddit.

Andrew McCarthy прославился тем, что уже не в впервый раз создаёт потрясающие изображения из фотоматериала, снимаемого по ночам на своём заднем дворе.