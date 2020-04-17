10 самых необычных станций метро в мире

Среднестатистический турист обычно уделяет внимание только самым известным достопримечательностям. Настоящий же путешественник стремится познать каждый новый город изнутри и хотя бы на день превратиться в местного жителя. Один из самых верных способов сделать это - спуститься в метро. Какие станции завораживают больше всего, рассказывает Day.Az со ссылкой на onetwotrip.com.

Formosa Boulevard (Бульвар Формоза), Гаосюн, Тайвань

Эта станция-калейдоскоп впечатляет своей грандиозностью и красотой. Вместо потолка здесь - огромный 30-метровый витраж, считающийся самой масштабной стеклянной работой мира. Его автор, Нарцисс Квольята, в мозаике из тысяч стеклышек изобразил четыре стихии. Сами местные жители называют это произведение искусства "куполом света".

Kungsträdgården (Кунгсан), Стокгольм, Швеция

Метро в Стокгольме слывет самой большой галереей мира, потому что каждая станция здесь красочна и привлекательна. Но особой атмосферой обладает "Королевский сад", оформленный в стиле барокко. История его строительства связана с бурными протестами горожан, которые настолько противились вырубке деревьев в парке наверху, что даже приковывали себя к ним цепями. Сейчас по-настоящему королевские коридоры этой станции охраняет статуя краснокожего воина.

Westfriedhof (Вестфридхоф), Мюнхен, Германия

Здесь можно почувствовать себя объектом для исследования под ярким светом огромных ламп. Станция Вестфридхоф словно появилась из фильма ужасов или фантастики, с ее бетонными стенами без отделки и необычными желтыми, синими и красными торшерами. Однако сами местные жители сравнивают ее скорее с уютной комнатой с мягким освещением, несмотря на внушительные четырехметровые в диаметре лампы.

Toledo (Толедо), Неаполь, Италия

Спуститься на эту станцию можно не только за необычным интерьером, но и для того, чтобы освежиться. Являясь одной из самых глубоких в мире, Толедо своим волшебным видом похожа одновременно и на снежное, и на морское царство. Даже в самую жаркую погоду здесь довольно прохладно. Необычное обрамление для станции решено было сделать, чтобы повысить авторитет не самого безопасного и богатого города Италии.

Westminster (Вестминстер), Лондон, Великобритания

Огромные чугунные тубы, стеклянные стены, колонны из бетона - станция Вестминстер идеальна для любителей стиля хай-тек. И хотя выглядит она как четко отлаженный часовой механизм, именно на нее поступает большинство жалоб о неработающих лестницах и лифтах. Тем не менее, зайти все же стоит, ведь застрять в лифте одной из площадок для съемок Гарри Поттера, коей станция была в 2007 году, будет целым приключением.

Olaias (Олаяш), Лиссабон, Португалия

Сочетание яркого витражного стекла и мощных металлических конструкций делает станцию в Лиссабоне настоящим произведением искусства. В каком-то смысле так и есть, ведь строилась она к открытию архитектурной выставки Expo-98. Интересный дизайн делает ее похожей на таинственный подземный город.

Bund Sightseeing Tunnel (Вайнтаньский тоннель), Шанхай, Китай

Шанхайское метро - это даже не способ передвижения, а целый аттракцион! На протяжении более 600 метров туннеля от одной станции к другой пассажиров ожидает увлекательное световое шоу с удивительными звуковыми эффектами. Двигаясь в стеклянной кабине, иногда можно даже испугаться причудливых картинок или больших кукол, стоящих прямо на пути. В общем, после такого путешествия вы можете сожалеть только в том случае, если у вас нет билета на обратную поездку.

Champ de Mars (Марсово поле), Монреаль, Канада

Еще одна станция, которую делает необычной огромный витраж. Стекло выделило канадское правительство для поддержки автоматистов -монреальских художников-сюрреалистов, которые в своих работах пытались отразить игры разума. Витраж специально установлен с южной стороны, чтобы проходящий через него свет отражался яркими цветами по всей станции.

Bockenheimer Warte (Бокенхаймер Варте), Франкфурт, Германия

Здесь поездку на метро можно сравнить с полетом в космос. Абсолютно белая станция с круглым потолком напоминаем космический шаттл. Несмотря на простоту и минимализм в дизайне, строилась самая главная станция Франкфурта целых 15 лет. Необычным выглядит и вход в подземку - в виде вылетающего из-под земли вагона метро.

Khalid Bin Al Waleed (Халид Бин Аль Валид), Дубаи, ОАЭ

Хоть говорят, что метро не для богачей, но станции в Дубаи выглядят как роскошные холлы дорогих отелей. Халид Бин Аль Валид отличается еще и скульптурой "Вода". Художник изобразил падение водопада, но горожане решили иначе и переименовали его творение в "гигантскую медузу". С ними трудно не согласиться, поскольку свисающие "капли" действительно больше напоминают щупальца.