10 самых необычных станций метро в мире

Среднестатистический турист обычно уделяет внимание только самым известным достопримечательностям. Настоящий же путешественник стремится познать каждый новый город изнутри и хотя бы на день превратиться в местного жителя. Один из самых верных способов сделать это - спуститься в метро. Какие станции завораживают больше всего, рассказывает Day.Az со ссылкой на onetwotrip.com.

Фото: Formosa Boulevard (Бульвар Формоза), Гаосюн, Тайвань

Formosa Boulevard (Бульвар Формоза), Гаосюн, Тайвань

Эта станция-калейдоскоп впечатляет своей грандиозностью и красотой. Вместо потолка здесь - огромный 30-метровый витраж, считающийся самой масштабной стеклянной работой мира. Его автор, Нарцисс Квольята, в мозаике из тысяч стеклышек изобразил четыре стихии. Сами местные жители называют это произведение искусства "куполом света".

Фото: Kungsträdgården (Кунгсан), Стокгольм, Швеция

Kungsträdgården (Кунгсан), Стокгольм, Швеция

Метро в Стокгольме слывет самой большой галереей мира, потому что каждая станция здесь красочна и привлекательна. Но особой атмосферой обладает "Королевский сад", оформленный в стиле барокко. История его строительства связана с бурными протестами горожан, которые настолько противились вырубке деревьев в парке наверху, что даже приковывали себя к ним цепями. Сейчас по-настоящему королевские коридоры этой станции охраняет статуя краснокожего воина.

Фото: Westfriedhof (Вестфридхоф), Мюнхен, Германия

Westfriedhof (Вестфридхоф), Мюнхен, Германия

Здесь можно почувствовать себя объектом для исследования под ярким светом огромных ламп. Станция Вестфридхоф словно появилась из фильма ужасов или фантастики, с ее бетонными стенами без отделки и необычными желтыми, синими и красными торшерами. Однако сами местные жители сравнивают ее скорее с уютной комнатой с мягким освещением, несмотря на внушительные четырехметровые в диаметре лампы.

Фото: Toledo (Толедо), Неаполь, Италия

Toledo (Толедо), Неаполь, Италия

Спуститься на эту станцию можно не только за необычным интерьером, но и для того, чтобы освежиться. Являясь одной из самых глубоких в мире, Толедо своим волшебным видом похожа одновременно и на снежное, и на морское царство. Даже в самую жаркую погоду здесь довольно прохладно. Необычное обрамление для станции решено было сделать, чтобы повысить авторитет не самого безопасного и богатого города Италии.

Фото: Westminster (Вестминстер), Лондон, Великобритания

Westminster (Вестминстер), Лондон, Великобритания

Огромные чугунные тубы, стеклянные стены, колонны из бетона - станция Вестминстер идеальна для любителей стиля хай-тек. И хотя выглядит она как четко отлаженный часовой механизм, именно на нее поступает большинство жалоб о неработающих лестницах и лифтах. Тем не менее, зайти все же стоит, ведь застрять в лифте одной из площадок для съемок Гарри Поттера, коей станция была в 2007 году, будет целым приключением.

Фото: Olaias (Олаяш), Лиссабон, Португалия

Olaias (Олаяш), Лиссабон, Португалия

Сочетание яркого витражного стекла и мощных металлических конструкций делает станцию в Лиссабоне настоящим произведением искусства. В каком-то смысле так и есть, ведь строилась она к открытию архитектурной выставки Expo-98. Интересный дизайн делает ее похожей на таинственный подземный город.

Фото: Bund Sightseeing Tunnel (Вайнтаньский тоннель), Шанхай, Китай

Bund Sightseeing Tunnel (Вайнтаньский тоннель), Шанхай, Китай

Шанхайское метро - это даже не способ передвижения, а целый аттракцион! На протяжении более 600 метров туннеля от одной станции к другой пассажиров ожидает увлекательное световое шоу с удивительными звуковыми эффектами. Двигаясь в стеклянной кабине, иногда можно даже испугаться причудливых картинок или больших кукол, стоящих прямо на пути. В общем, после такого путешествия вы можете сожалеть только в том случае, если у вас нет билета на обратную поездку.

Фото: Champ de Mars (Марсово поле), Монреаль, Канада

Champ de Mars (Марсово поле), Монреаль, Канада

Еще одна станция, которую делает необычной огромный витраж. Стекло выделило канадское правительство для поддержки автоматистов -монреальских художников-сюрреалистов, которые в своих работах пытались отразить игры разума. Витраж специально установлен с южной стороны, чтобы проходящий через него свет отражался яркими цветами по всей станции.

Фото: Bockenheimer Warte (Бокенхаймер Варте), Франкфурт, Германия

Bockenheimer Warte (Бокенхаймер Варте), Франкфурт, Германия

Здесь поездку на метро можно сравнить с полетом в космос. Абсолютно белая станция с круглым потолком напоминаем космический шаттл. Несмотря на простоту и минимализм в дизайне, строилась самая главная станция Франкфурта целых 15 лет. Необычным выглядит и вход в подземку - в виде вылетающего из-под земли вагона метро.

Фото: Khalid Bin Al Waleed (Халид Бин Аль Валид), Дубаи, ОАЭ

Khalid Bin Al Waleed (Халид Бин Аль Валид), Дубаи, ОАЭ

Хоть говорят, что метро не для богачей, но станции в Дубаи выглядят как роскошные холлы дорогих отелей. Халид Бин Аль Валид отличается еще и скульптурой "Вода". Художник изобразил падение водопада, но горожане решили иначе и переименовали его творение в "гигантскую медузу". С ними трудно не согласиться, поскольку свисающие "капли" действительно больше напоминают щупальца.