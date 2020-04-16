Близ Австралии обнаружили 47-метровое существо

Ученые из Западно-Австралийского музея, Института океанографии Скриппса и нескольких других научных организаций обнаружили сифонофору.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, ее длина составила 47 метров, говорится странице Schmidt Ocean Institute в Facebook.

Сифонофору - это живое существо, которое представляет из себя огромный и сложный организм-колонию.

"Вместо того, чтобы расти как единое тело, как практически любое другое животное, крошечные отдельные сифонофоры тысячи раз клонируют себя в полдюжины различных типов тел, соединенных вместе", - пояснили эксперты.

Исследователи отметили, что диаметр внешнего кольца обнаруженной ими сифонофоры составил 15 метров.

Специалисты не исключают, что это крупнейший представитель своего биологического отряда из известных современной науке.