Близ Австралии обнаружили 47-метровое существо - ФОТО
Ученые из Западно-Австралийского музея, Института океанографии Скриппса и нескольких других научных организаций обнаружили сифонофору.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, ее длина составила 47 метров, говорится странице Schmidt Ocean Institute в Facebook.
Сифонофору - это живое существо, которое представляет из себя огромный и сложный организм-колонию.
"Вместо того, чтобы расти как единое тело, как практически любое другое животное, крошечные отдельные сифонофоры тысячи раз клонируют себя в полдюжины различных типов тел, соединенных вместе", - пояснили эксперты.
Исследователи отметили, что диаметр внешнего кольца обнаруженной ими сифонофоры составил 15 метров.
Специалисты не исключают, что это крупнейший представитель своего биологического отряда из известных современной науке.
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