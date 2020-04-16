В Арктике нашли бактерии, которые могут очищать почву от нефти

Российские ученые нашли на территории Земли Франца-Иосифа микроорганизмы, которые могут очищать почву от нефтепродуктов. Правда, бактерии эффективны только арктическим летом, пояснил ТАСС старший научный эксперт нацпарка "Русская Арктика" Дмитрий Крюков, передает Day.Az.

"Выявлены аборигенные микроорганизмы, которые в арктических условиях отлично существуют, и им ничего не угрожает. Если, условно говоря, привезти бактерии из-под Самары, неизвестно, будут они работать или нет. А про местные мы выяснили, что они эффективно работают при арктических климатических условиях", - рассказал Крюков.

Эти микроорганизмы могут разлагать нефтепродукты при температуре от + 2 до +6 °С. Ученые нашли их при заборе проб загрязненной почвы на острове Земля Александры, где до 2015 года были склады горюче-смазочных материалов. Эти микробы можно использовать при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефтепродуктов.

Чистая Арктика

Работы по очистке Земли Франца-Иосифа ведутся с 2012 года, всего с 2012 по 2017 гг. с архипелага вывезено более 45 тысяч тонн мусора. По результатам геоэкологического обследования, проведенного в 2017 году, архипелаг очистили примерно на 89%. Специалисты практически закончили работы на островах Земля Александры, Гукера, Хейса и Греэм-Белл, нужно закончить очистку островов Рудольфа и Гофмана.

Эту работу специалисты нацпарка проводили в ходе проекта "Чистая Арктика". Это совместный проект НК "Роснефть" и национального парка "Русская Арктика", он стартовал в 2019 году. Основная цель проекта - оценить масштабы загрязнения Земли Франца-Иосифа из-за деятельности человека при освоении Арктики во времена СССР. Работы по исследованию загрязненного нефтепродуктами грунта островов, где проводилась очистка, планируется продолжить в 2020 году.

"Мы впервые возьмем пробы загрязненных нефтепродуктами грунтов на острове Хейса Земли Франца-Иосифа. Потому что нам нужно выявить, есть ли разница между Землей Александры и островом Хейса: там разные грунты, и объекты там размещались разные, - пояснил директора парка Александр Кирилов. - <...> В идеале нужно еще исследовать остров Рудольфа - он отличается от первых двух".

О парке

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.