World Press Photo выбрал лучшую фотографию года

Снимок, сделанный во время протестов в Судане в июне 2019 года, назван фотографией года по версии World Press Photo.

Об этом сообщили организаторы конкурса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Его сделал японский фотограф, который работает на агентство France Presse.

На фото "Прямой голос" (Straight Voice) изображен молодой человек, который в свете фонарей от мобильных телефонов выступает с призывами к гражданскому правлению в стране. Снимок сделан 19 июня 2019 года японским фотографом Ясуеси Тибой, работающим на агентство France Presse.

"Тогда это был единственный мирный массовый протест, на который мне удалось попасть во время поездки в страну, - отметил автор изображения. - Я почувствовал их непобедимую солидарность как тлеющие угли, которым суждено вспыхнуть вновь".

В апреле прошлого года после нескольких месяцев антиправительственных выступлений в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила от власти управлявшего страной 30 лет президента Омара аль-Башира. Вслед за этим по стране прокатилась волна протестов с призывами передачи власти гражданскому правительству. В результате прошедших на этом фоне переговоров было достигнуто соглашение о разделении властных полномочий между армией и гражданскими политическими силами на переходный период, который продлится до конца 2022 года.

"Особенно в наше время, когда по всему миру так много насилия и так много конфликтов, нам необходима фотография, которая вдохновляет людей, - отметил председатель жюри конкурса, южноафриканец Лекгето Макола, возглавляющий школу фотографии и галерею Market Photo Workshop в ЮАР. - На фотографии мы видим молодого человека, который не стреляет, не бросает камни, а читает стихотворение. Это заслуживает уважения и вызывает чувство надежды".