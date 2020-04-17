Тюльпановые поля Германии привлекают посетителей, несмотря на карантин

Ежегодно полюбоваться красотой в немецкий городок Гревенброх приезжает немало туристов.

Город Гревенброх (Grevenbroich) в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии известен благодаря своим огромным тюльпановым полям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, ежегодно полюбоваться красотой сюда приезжает немало туристов. В этом году, несмотря на строгие карантинные меры в связи с пандемией коронавирус, которые до сих пор действуют в Германии, на тюльпановых полях также бывают посетители. Правда, дистанцию они соблюдают, больше двух не ходят - а это главное карантинное требование в стране.

Отметим, что федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия граничит с Нидерландами, где выращивание тюльпанов является национальной традицией. К примеру, от города Гревенброх до нидерландской границы менее 60 километров, поэтому не удивительно, что местные немцы переняли увлечение тюльпанами.



