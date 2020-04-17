В NASA показали новую фотографию Сатурна и его атмосферы

Новое составное фото Сатурна показали в NASA.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, снимок появился на официальной странице ведомства в Instagram.

Отмечается, что это составное изображение "в ложном цвете". Его получили на основе данных с межпланетной станции Кассини.

На нем запечатлены полярные сияния, простирающиеся примерно на 1000 километров от вершин облаков южной полярной области Сатурна. На фото кольца планеты показаны темно-синим цветом, поверхность - синим, фиолетовым и малиновыми оттенками. Зеленое полярное сияние заметно около полюса Сатурна.