https://news.day.az/unusual/1225062.html В NASA показали новую фотографию Сатурна и его атмосферы - ФОТО
В NASA показали новую фотографию Сатурна и его атмосферы - ФОТО
Новое составное фото Сатурна показали в NASA.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, снимок появился на официальной странице ведомства в Instagram.
Отмечается, что это составное изображение "в ложном цвете". Его получили на основе данных с межпланетной станции Кассини.
На нем запечатлены полярные сияния, простирающиеся примерно на 1000 километров от вершин облаков южной полярной области Сатурна. На фото кольца планеты показаны темно-синим цветом, поверхность - синим, фиолетовым и малиновыми оттенками. Зеленое полярное сияние заметно около полюса Сатурна.
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