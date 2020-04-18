Астрономы 30 лет наблюдали за звездой. Ее движение подтверждает теорию относительности

Астрономы Европейской Южной обсерватории заявили, что получили очередное доказательство теории относительности, наблюдая за звездой, расположенной неподалеку от черной дыры Стрелец А* в центре нашей Галактики, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Телескопы подтвердили, что звезда S2 движется вокруг сверхмассивного гиганта в полном соответствии с расчетами Альберта Эйнштейна, сделанными больше века назад.

Наблюдения велись на протяжении 27 лет при помощи очень большого телескопа (VLT - Very Large Telescope), установленного в Паранальской обсерватории, в чилийской пустыне Атакама.

Как объяснил Райнхард Генцель из Института внеземной физики Макса Планка, полученные результаты подтверждают предсказание Эйнштейна о том, что эллиптическая орбита небесного тела, движущегося в гравитационном поле другого объекта, не является постоянной, а изменяется с течением времени.