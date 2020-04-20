Темные стороны медицины: факты и цифры

Медицина ассоциируется у большинства из нас с чувством безопасности. Однако, реальная картина просто шокирует. В наше непростое время, когда проблемы со здоровьем приобретают все более глобальный характер, знания о темной стороне медицинской сферы также стремительно распространяются в информационном пространстве.

Специалисты в области психического здоровья чаще других совершают самоубийства

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, это правда, какой бы трагической и шокирующей она ни казалась. Специалисты по психическому здоровью заметно чаще других сами страдают от расстройств, которые они лечат или пытаются лечить. Но самое тревожное - уровень суицида среди психиатров в среднем гораздо выше, чем среди "нормальных" людей.

Хуже того, казалось бы, профессиональные врачи, специализирующиеся на проблемах психики, не должны испытывать никаких трудностей с получением необходимой консультации или препарата, если они в этом нуждаются, но на практике все обстоит иначе, скорее даже наоборот. Среди тех, кто работает в сфере охраны психического здоровья, психологи испытывают наибольшие трудности с самоконтролем психических расстройств и редко оказывают эффективную помощь своим коллегам.

Случается, врачи забывают хирургические инструменты в телах пациентов

Вы когда-нибудь оставляли свой пиджак на спинке стула в ресторане? А чашку кофе в банке? Забывали очки или другую мелочь в доме приятеля? Если да, примите поздравления, вы - нормальный человек. Порой забывчивый, как и все мы. Но если представить эту нормальную человеческую слабость в медицинском контексте, результаты могут быть катастрофическими. Если конкретно, статистика утверждает, что медицинские работники иногда оставляют в телах пациентов свои инструменты или другие посторонние предметы, от скальпелей до гемостатических губок, а затем зашивают их после завершения операции.

Это происходит гораздо чаще, чем вы можете себе вообразить. Во всяком случае, в Соединенных Штатах ежегодно сообщается о нескольких тысячах подобных случаев, точнее, от 4500 до 6000. А в Канаде в период с 2016 по 2018 год зафиксировано 553 факта оставления посторонних предметов в теле пациента, причем эти цифры год от года лишь растут. Пациенты иногда узнают об этой ужасной ошибке только после того, как у них начинаются необычайно сильные послеоперационные боли, абсолютно не соответствующие типичным симптомам восстановления после операции, которую они перенесли.

Многие лекарста, отпускаемые без рецепта, очень опасны

Опиаты и другие сильные наркотики давно имеют плохую репутацию, но известно ли вам, что многие люди умерли в результате ненадлежащего употребления или аномальной реакции на самые обычные лекарства, отпускаемые без рецепта? Возьмем, к примеру, ацетаминофен (парацетамол). Этот весьма популярный лекарственный препарат стал в Соединенных Штатах ведущим фактором в случаях острой печеночной недостаточности и второй по значимости причиной печеночной недостаточности, требующей пересадки.

Чрезвычайно опасные реакции организма, такие как смертельные кожные заболевания, связанные с этим препаратом, включают синдром Стивена-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз и острый генерализованный экзантематозный пустулез. Случаи отравления ибупрофеном также связывают с отсутствием медицинского контроля, так как таблетки приобретаются без рецепта, и это нередко приводит к передозировкам, которые могут вызвать проблемы сердечнососудистой системы и пищеварительного тракта.

Врачебные ошибки - одна из самых распространенных причин летальных исходов

Возможно, многие были бы крайне удивлены, узнав, насколько неточной может быть медицинская профессия. В то время как мы склонны считать медицинские исследования и практику, начиная от хирургии и заканчивая эпидемиологией, сферой повышенной точности, подкрепленной стандартами здравоохранения, на самом деле врачебные ошибки широко распространены во всех областях. Причем настолько широко, что занимают третье место среди причин смерти даже в развитых странах, таких как Соединенные Штаты. Лишь сердечнососудистые заболевания и рак опережают врачебные ошибки в этом печальном рейтинге, что побуждает активистов в сфере здравоохранения вполне обоснованно требовать изменений в организации медицинской практики.

Институт Джона Хопкинса опубликовал материалы исследования, в которых указывается, что ежегодно до 250 тысяч пациентов умирают в американских клиниках, зачастую из-за глупейших, на первый взгляд, ошибок. Например, из-за того, что нерадивый медработник в 20 раз превысил дозу действующего вещества, готовя инструмент для внутривенного вливания. Сплошь и рядом вспомогательный персонал, а не настоящие фармацевты, выполняют обязанности, которые, возможно, требуют гораздо более высокого уровня квалификации.

Вдобавок ко всему, врачи, следователи и судмедэксперты не склонны проявлять должного усердия в выявлении врачебных ошибок при оформлении свидетельств о смерти. Некоторые авторы считают, что это сильно искажает истинную ужасающую картину, характерную для всего здравоохранения.

Эксперименты в области паразитарной терапии

Возможно, вы считаете, что обнаружение паразита - идеальный повод для паники и обращения за медицинской помощью. Однако, авторы медицинских исследований во всем мире придерживаются абсолютно противоположного мнения о червях, которые традиционно считаются вредителями и разносчиками болезней. Ученые исследуют возможность использования этих паразитов для лечения широкого спектра заболеваний, включая аутоиммунные расстройства, многие виды аллергии и нарушения пищеварения.

Хотя вам, вероятно, представляется отвратительной даже сама мысль о приеме вовнутрь стерилизованных яиц гельминтов, это еще далеко не все. Для лечения особенно сложных, хронических ран, не поддающихся лечению, врачи все чаще применяют стерилизованные личинки, да-да, именно личинки, подобные тем, что откладывают мухи. Опарыши поедают гниющую ткань и способствуют лечению травм и заживлению мест заражения.

Эти "медицинские опарыши" проявляют большое усердие, и сразу после того, как их выпускают на поверхность ран, они быстро начинают удалять больные ткани, в то время как врачи поддерживают их энтузиазм с помощью специальных методов стимулирования. Гадость, верно? Однако, метод работает. Многие считают его весьма перспективным для медицинской практики. Будет ли "личинкотерапия" применяться более широко, зависит от результатов дальнейших исследований.

Бессимтомные носители инфекции

На первый взгляд, есть простые и понятные рекомендации. Если вы ощутили симптомы инфекционного заболевания, изолируйте себя от окружающих. Если видите человека, который кажется вам больным, держитесь от него подальше. Да, и неплохо бы продезинфицировать руки после того, как вы касались любых предметов, которые мог трогать инфицированный человек. Однако, в случае с такими заболеваниями как коронавирус COVID-19 или, например, брюшной тиф, как выяснилось, особую трудность представляют носители инфекции, у которых симптомы проявляются крайне слабо или вообще отсутствуют.

Печально знаменитая Мэри Маллон, известная как "тифозная Мэри", заразила брюшным тифом, который вызывают бактерии Salmonella enterica, 120 человек, оставаясь при этом совершенно здоровой. В настоящее время усилиям по устранению вспышки COVID-19 серьезно мешает аналогичная проблема: около 80 процентов зараженных не испытывают никаких респираторных симптомов. Преимущественно, это молодые люди без хронических заболеваний.

Люди проявляют расизм в отношении врачей

Большинство из нас склонны считать врачей одной из самых уважаемых категорий людей. Ведь в конце концов, разве можно с презрением относиться к тем, кто отвечает за ваше здоровье? Ответ может вас шокировать. Расовые и социальные предрассудки, как показывает практика, легко могут перевешивать осознание того, что у врача за спиной долгая и весьма нелегкая учеба в медицинской школе, не говоря уже о том, что он пытается лечить своего обидчика.

В США эта проблема не только хорошо изучена, но и весьма широко распространена: исследования показывают, что 6 из 10 врачей были выбраны пациентами по этническому признаку или другим личным качествам, никак не связанным с профессиональной квалификацией. Врачи афроамериканского или азиатского происхождения чаще всего отвергаются пациентами, которые ставят происхождение выше компетентности, либо проявляя грубость в беседе с ними, либо просто с порога требуя "белого доктора". К сожалению, система здравоохранения, как и правоохранительные органы, мало чем могут помочь медицинским работникам, сталкивающимся с оскорбительным поведением пациентов.

По количеству смертельных исходов обезболивающие препараты опережают наркотики

Кокаин и героин пользуются заслуженной печальной славой, но эти наркотики, как выясняется, не самые "смертоносные". По данным Гарвардского университета, анализ статистики за последние 12 лет, представленной Центрами по контролю и профилактике заболеваний, свидетельствует о том, что обезболивающие препараты опиоидного ряда стали причиной в два раза большего количества смертельных случаев, чем кокаин. Трудно в это поверить, но назначенные врачами препараты убили в пять раз больше людей, чем героин, за которым гоняется полиция всего мира.

Что еще хуже, проблема опиоидной зависимости стремительно нарастает. Исследования, проведенные учеными Колубмийского университета, показали, что за последние десять лет количество подобных случаев возросло в три раза, причем число зарегистрированных наркоманов, употребляющих опиоиды, увеличилось вдвое по сравнению с количеством людей, имеющих зависимость от кокаина. В США опиоидная зависимость превратилась в самую острую проблему на национальном уровне.

Вы можете умереть в результате кибератаки

С развитием компьютерных технологий, здравоохранение получило огромную поддержку. Все виды медицинских приборов и хирургического оборудования так или иначе работают с использованием компьютеров. Онлайн-программы запускают целый ряд операций, от наркоза до введения обезболивающих препаратов. В то же время, вирусные программы-вымогатели с каждым годом наращивают потенциал вмешательства в медицинские информационные сети и способны сорвать любые усилия врачей. Исследования показали, что кибератаки, нацеленные на медицинские компьютерные системы, способны изменить результаты КТ и МРТ, в результате чего при сканировании обнаруживаются опухоли, которых на самом деле у пациентов нет.

Эти тесты были проведены израильскими учеными, которые исследуют потенциальные уязвимости медицинских компьютерных сетей перед кибератаками. Вызывает озабоченность тот факт, что хакеры способны похищать данные пациентов, осуществлять майнинг криптоваюты за счет нецелевого использования медицинского компьютерного оборудования и, что хуже всего, даже вынудить больницу приостановить работу до тех пор, пока не будет уплачен выкуп.