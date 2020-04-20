Умные скрытые особенности вещей, которыми вы пользуетесь каждый день

Мы привыкли к повседневным вещам и ценим их за удобство использования. Ложкой удобно есть суп, а в наушниках - слушать музыку. И все же, не лишним будет присмотреться повнимательнее к некоторым, казалось бы, обычным вещам, ведь у них могут быть скрытые функции, о которых вы даже не догадываетесь. Например:

Что это за маленькая штучка на пряжке вашего рюкзака похожая на свисток?

Это, собственно, и есть свисток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, многие рюкзаки, особенно те, которые сделаны для походов, снабжены свистком, встроенным в пряжку, на случай чрезвычайной ситуации.

Что это за странные щетинки у эскалаторов по бокам?

Они удерживают наши ноги подальше от зазора между ступеньками и бортами эскалатора, чтобы наши ступни или шнурки не попали в щель.

Что это за цветная плитка с шишечками на тротуарах?

Она предназначена для людей с ослабленным зрением.

Такая тротуарная плитка называется "тактильной", выпуклые точки на поверхности предупреждают людей с нарушениями зрения о начале пешеходного перехода. Яркие цвета плитки также могут помочь тем, у кого проблемы со зрением.

Что это за маленький символ в виде баночки с открытой крышкой, на которой (или рядом) написано число и стоит буква М, он обычно встречается на косметике?

Символ указывает на максимально рекомендованный срок использования, который, в соответствии с европейскими правилами маркировки, "не принесет вреда потребителю". Обычно это 6М, 12М, 24М, 36М.

Зачем нужны отверстия в головах человечков "Лего"?

На случай, если они окажутся в трахее ребенка. Тогда ребенок все равно сможет дышать благодаря воздуху, поступающему через отверстие, и дождаться, пока голову оттуда достанут.

Почему в некоторых самолетах подносные столы снабжены крючками?

Чтобы вы могли повесить свое пальто (или что-то еще).

Как вариант, крючок также можно увидеть рядом с подносным столиком или по бокам сидений в салоне самолета.

Озадачены, как почистить тостер внутри?

Исследуйте днище. Там может находиться специальный лоток, который можно выдвинуть. Многие тостеры поставляются с такими лотками для крошек, что облегчает чистку. Иногда тостеры снабжены затвором, который можно открыть и высыпать крошки.

Зачем нужна дырка в ложке для спагетти?

Для того, чтобы вы знали, сколько нужно взять спагетти для приготовления одной порции среднего размера.

Для чего предназначены дырочки в пакетах с кофе?

Эти отверстия помогают высвободить углекислый газ, выделяемый кофейными зернами. При обжарке кофейные зерна могут выделять углекислый газ в течение двух недель. Если одностороннего клапана для высвобождения газа там не будет, пакет с кофе разбухнет и может взорваться.

Что это за рычажок под салонным зеркалом заднего вида в машине?

Он поворачивается и ослабляет силу отражения ослепляющего света фар, едущих сзади автомобилей. Этот переключатель может двигаться вверх и вниз, изменяя угол наклона зеркала.

Что означает число "57" на горлышке бутылки с кетчупом Heinz?

Если кетчуп не льётся, стукните пару раз ладонью по числу 57, и все сразу польется. Также это число - часть рекламного слогана компании ("57 разновидностей"). Хотя у них всегда было более 57 продуктов, номер был выбран просто потому, что это счастливое число основателя компании Генри Хайнца.

Зачем в наушниках дополнительные отверстия?

Они создают вакуум в вашем ухе для улучшения качества звука.

Почему у некоторых кружек есть выемка на дне?

Чтобы в посудомоечной машине вода не оставалась на донышке, а свободно стекала вниз. Желобок также предотвращает скопление воды под кружками, когда они стоят на поверхности стола.

А что это за маленькая стрелка на вашем индикаторе уровня топлива рядом со значком бензоколонки?

Она указывает на то, с какой стороны в машине находится люк бензобака.

Почему дверные ручки часто делают из латуни?

Из-за ее антибактериальных свойств. В то время как бактерии могут выживать на изделиях из нержавеющей стали неделями, латунь может убить любые живые клетки за считанные минуты, что делает ее по сути самостерилизующейся.