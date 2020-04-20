Тупой и еще тупее: Самые глупые преступники в истории

Предполагается, что общество согласилось соблюдать правила приличия, чтобы не превратиться снова в стадо обезьян. Однако некоторые индивидуумы настолько жаждут обладать чужим имуществом, что их здравый смысл и чувство самосохранения оказываются бессильными.

Законопослушным гражданам современные преступники представляются кем-то вроде одного из "Одиннадцати друзей Оушена", но в жизни они чаще всего похожи на героев "Операция Ы".

Увидел пингвина - согрей, накорми, и проходи мимо

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, на территории австралийского аквапарка Морской Мир на постоянной основе проживает несколько особей пингвинов-эльфов, названных так из-за своих миниатюрных габаритов.

Скорее всего, именно малый рост объекта (около 30 см) натолкнул троих друзей на мысль, что прибрать к рукам животинку не составить особого труда. Поэтому под покровом ночи в 2012 году они прокрались в парк и стащили пингвина по кличке Дирк.

Целые сутки птичка путалась у них под ногами, а на следующий день его подкинули к ближайшему пирсу, не забыв похвастаться в фейсбуке своим подвигом. Ведь это доблестный поступок для троих взрослых парней - напасть на 30 сантиметровую зверушку. Так полиция и обнаружила, кто незаконно выгулял охраняемого законом пингвина.

Грабитель оставил личное дело на месте преступления

Мастерство приходит только с практикой, и Андрэ Генри, уже получивший испытательный срок за проникновение со взломом в офисы в районе Северной Вирджинии, чтобы не терять сноровку продолжил практиковаться в штате по соседству, решив, что если вершить свои дела на соседних территориях то это не считается.

За два года в 2012 и 2013 мужчина успел посетить десятки кабинетов и офисов в стольном округе Колумбия, в том числе пошарил в отделении Федеральной метеорологической службы.

Ничего, кроме цифровой фоторамки и пары коллекционных монет он там не обнаружил, зато оставил материалы судебных заседаний по своим предыдущим делам, к которому получил надбавку на срок 18 лет.

Как ограбить лоток с хот-догами и отстрелить себе сосиску

Не обязательно быть финансовым директором или иметь высшее экономическое образование, чтобы сообразить, что на точке по продаже хот-догов не может быть много выручки. Но Террион Поунси решил сорвать куш именно там.

Угрожая пистолетом сотрудникам, второй рукой налетчик сгребал мелочь. Но тут тщательно спланированное преступление пошло не по сценарию, и ведро со скользкой жижей, которую именуют жиром, перевернулось, и собирать урожай стало не так удобно.

Желая освободить еще одну конечность для сбора средств, малолетний негодяй засунул орудие себе в штаны и выстрелил в упор в свой детородный орган.

Из-за полученной травмы далеко убежать от места преступления он не смог, и пока с противоположной стороны улицы он сам себе вызывал скорую помощь, умирающие от смеха пострадавшие вызвали полицию.

Лайфхак как обмануть и выложить на YouTube

Иногда судебные тяжбы с известными брендами венчают победой предприимчивых потребителей, и слава этих последним тем больше, чем больше количество денег было получен от опозоренных богачей.

Но когда в результате всех махинаций выгода составляет всего 15 долларов, в этой схеме что-то нужно менять. Роберт Эшеверия, казалось, напал на золотую жилу, когда обнаружил, что жалоба на некачественное обслуживание может обернуться бесплатной едой из известной забегаловки.

Трюк был простым. Мужчина звонил в службу доставки "Дель Тако", представлялся важным бизнесменом и грозился ославить нерадивых кормильцев населения на весь мир, сотрудники паниковали, считая, что разговаривают с сильнейшим мира сего, и предоставляли ему бесплатную трапезу.

Как и принято у всех порядочных людей, гражданин поделился этим лайфхаком на YouTube, где обнародовал и номер телефона, с которого вымогал еду. За свои проделки он получил возможность питаться за казенный счет целых 30 дней.

Клиент не всегда прав

Неизвестно, насколько экстраординарным должно быть поведение, чтобы посетителя вышвырнули из ночного клуба. Но иногда такое случается даже с лучшими из людей.

Первая мысль поутру при воспоминаниях о событиях предыдущего вечера должна быть: "Я туда больше ни ногой". Во время длительного пребывания в Австралии Хью МакМахон дважды был без почета выдворен вышибалами из одного и того же клуба.

Возможно, клуб этот был единственным на всю Австралию, возможно, там работала понравившаяся девушка, но знойный ирландец решил во что бы то ни стало посетить этот клуб еще раз. И поскольку охранники уже знали его очень близко, он решил пойти по стопам Брюса Уиллиса из Крепкого орешка" и проникнуть в клуб по вентиляции.

Разумеется, настоящая вентиляция не рассчитана на прохождение ничего иного кроме воздуха, и вскоре вопли застрявшего в междумирье привидения оказались достаточно громкими, чтобы веселившийся народ его услышал и вызвал соответствующие службы, которые и переместили гуляку из одного тесного помещения в другое.

Бейсбольная бита против огнестрельного оружия

Самая популярная фраза человека с оружием в руках - "Руки вверх!" И нужно признаться, самый эффективный способ быстро раздобыть деньжат, хотя и не самый нравственный, это ворваться в маске и с оружием куда-либо и потребовать у кассира деньги.

Но телевизора у Деррика Мосли, скорее всего, не было, как не было иного оружия кроме бейсбольной биты, с которой он и решил ограбить оружейный магазин.

Как ни странно, у продавца оказалось при себе оружие, и он не позволил вору самостоятельно громить витрины и вытаскивать продаваемый товар, удерживал его на прицеле до приезда полиции.

Проверяйте сдачу и товар, не отходя от кассы

Неприятно, когда при покупке продуктов на рынке обвешивают или выдают сдачу не полностью. Благопристойный граждане в таких ситуациях обращаются в Отдел по защите прав потребителя.

Также поступил и Декстер Уайт из Южной Каролины. Он заплатил за крэк-кокаин 60 долларов, а ему отвесили на 20. Наркоторговец в ответ на требование вернуть разницу отказал своему покупателю, мол "бачыли очи, шо купувалы" и "нужно было сразу проверять сдачу".

Возмущенный такой несправедливостью гражданин призвал полицию восстанавливать финансовое равновесие в мире. Но поскольку двадцатидолларовое доказательство нечестности торговца было уже скурено, полиция арестовала самого инициатора.

Никогда не грабь на пустой желудок

Первое правило грабителя - никогда не грабь на пустой желудок. Врачи утверждают, что адреналин очень прожорлив и сжигает калории в неограниченном количестве. Джейм Адамс не последовал этому совету перед тем, как вломиться в 2015 году в дом возле Сан-Франциско, и поплатился.

Когда незаконный вход в не принадлежащее ему помещение был осуществлен, желудок грабителя дал о себе знать недовольным ворчанием. Слишком трепетные отношения со своим организмом не позволили взломщику проигнорировать призыв организма, и ему пришлось готовить обнаруженные в морозилке полуфабрикаты.

Поскольку переваривание пищи процесс не менее трудоемкий, чем ограбление, утомленное едой тело захотело выспаться на диванчике, где и было застигнуто хозяином жилища, предусмотрительно убежавшего к соседу, чтобы вызвать полицию.

Внимание! Разыскивается за вознаграждение!

Всегда приятно делать хорошие дела, особенно если они вознаграждаются кругленькими суммами. Кто не выискивал на улицах города ту потерявшуюся собачонку, за которую обездоленные владельцы сулят баснословный выкуп? А уж опознать знаменитого преступника - редкая удача.

Одному из боевиков "Талибана" Мохаммеду Ашану повезло найти и опознать самого себя и явиться на контрольно-пропускной пункт, размахивая ориентировкой со своей фотографией и обещанием вознаграждения в 100 долларов, которые он и потребовал у ошеломленных полицейских.

И поскольку бандит действительно был замечен в участии в нескольких террористических актах, стражи порядка с радостью его арестовали, после того, как он доказал, что он - это он.