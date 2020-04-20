Чего ещё мы не знали о летучих мышах

По мнению многих палеонтологов и ученых, летучие мыши существовали задолго до того, как люди заселили планету. Хотя летучие мыши воспринимаются многими негативно, на самом деле они удивительные существа. Хотите знать, почему? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

1. Научное название летучих мышей, Chiroptera, происходит от греческого cheir (рука) + pteron (крыло), т.е. "рукокрылые".

2. В 600 г. до н.э. известный греческий баснописец Эзоп сочинил басню о летучей мыши, которая занимала деньги для запуска своего бизнеса. Дела у нее не пошли, и летучей мыши пришлось прятаться от своих кредиторов. Вот поэтому, согласно Эзопу, летучие мыши выбираются из своих укромных мест только ночью.

3. Летучие мыши делятся на две основные группы: megabats - крупные летучие мыши, которые питаются в основном фруктами, и microbats, которые питаются насекомыми, лягушками, кровью, рыбой, ящерицами и птицами.

4. Летучие мыши, которые питаются лягушками, могут отличить ядовитых от неядовитых по звукам, издаваемым самцом лягушки.

5. Ученые считают, что летучие мыши появились 65-100 миллионов лет назад, в то же время, что и динозавры.

6. В Китае и Японии летучие мыши являются символами счастья. В китайском языке слова "летучая мышь" и "удача" произносятся одинаково.

7. Скелет крыла летучей мыши состоит из сильно удлинённых костей предплечья и пальцев, поддерживающих и натягивающих тонкую перепонку крыла. Перепонка составляет около 95% поверхности тела летучей мыши. Она помогает регулировать температуру тела, кровяное давление, водный баланс и газообмен.

8. Летучие мыши - единственные млекопитающие, которые могут летать. Разница между летучими мышами и белками-летягами (еще одно млекопитающее, которое, как ошибочно полагают люди, умеет летать) заключается в том, что летучие мыши могут контролировать процесс полета, в то время как летучие белки лишь парят в воздухе.

9. В отличие от птиц, которые машут всеми передними конечностями, летучие мыши машут своими растопыренными пальцами.

10. Ученые используют антикоагулянтные свойства слюны летучей мыши-вампира для лечения людей, пострадавших от инсульта.

11. Вопреки распространенному мнению, летучие мыши не слепые. Многие из них хорошо видят, а некоторые виды даже могут улавливать ультрафиолетовый свет.

12. Еще лучше летучие мыши слышат. Они могут слышать звук частотой от 20 до 120 000 Гц. Тогда как люди могут слышать звуки в диапазоне от 20 до 20000 Гц; а собаки от 40 Гц до 60 000 Гц.

13. Летучие мыши самые медленно размножающиеся среди млекопитающих такого размера, и беременность у летучих мышей длится дольше.

14. Около 70% летучих мышей едят насекомых. В среднем летучая мышь может съесть более 600 букашек за час, что эквивалентно тому, как если бы обычный человек съел около 20 пицц за ночь.

15. История о Дракуле появилась в Восточной Европе, однако настоящие летучие мыши-вампиры встречаются только в Центральной и Южной Америке.

16. Летучие мыши обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Они встречаются на севере вплоть до Полярного круга и на юге до Аргентины и самой южной оконечности Южной Африки.

17. Летучие мыши-вампиры - единственные млекопитающие, которые питаются исключительно кровью. Неудивительно, что их называют вампирами.

18. Вопреки распространенному мнению, летучие мыши-вампиры на самом деле не "сосут" кровь. Вместо этого, они обычно "слизывают" ее языком.

19. Летучие мыши-вампиры должны каждый день выпивать столько же крови, сколько весят сами.

20. Самая большая летучая мышь - гривастый ацеродон, редкая летучая мышь, питающаяся фруктами. Размах ее крыльев составляет от 150 до 180 см.

21. В Техасе есть пещера, где обитает крупнейшая колония летучих мышей в мире - более 20 миллионов особей, что примерно в два раза больше, чем число людей, живущих в Нью-Йорке - одном из самых густонаселенных городов мира.

22. Опрос, проведенный телеканалом Animal Planet, показал, что летучие мыши-вампиры занимают третье место среди самых страшных животных, сразу после волков и горилл, совсем немного отстают от них пираньи.