Как коронавирус изменит нашу жизнь

В данный момент пандемия COVID-19 захлестывает весь мир, и глобальная экономика, похоже, рушится. Это, без сомнения, один из таких моментов, когда наша жизнь переворачивается, наполняется тревогой и неопределенностью.

И поскольку все больше и больше людей вынуждены как-то приспосабливаться к жизни в карантине, человечество начинает глобальный социальный эксперимент. Идеи, о которых мы лишь размышляли в прежние годы, стремительно и масштабно претворяются в жизнь.

Несомненно, нас ожидает трудное время, но оно также приведет к некоторым невероятным переменам.

Удаленная работа

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, до пандемии лишь 7 процентов работающих американцев были готовы работать из дома. Это вовсе не означает, что все они так и делали, просто, согласно опросам, около 93 процентов сказали, что никогда не выбрали бы такой вид занятости. Сегодня удаленная работа превратилась для многих в необходимость. Пока нет точной статистики о том, сколько людей работают из дома во всем мире, но компания Cisco опубликовала данные, согласно которым в Китае их программное обеспечение для проведения видеоконференций после вспышки коронавируса зафиксировало увеличение трафика в 22 раза.

Итак, мир участвует в глобальном эксперименте под названием "работа на дому", и нам предстоит еще увидеть, насколько эффективным и жизнеспособным он окажется. Исследования по этому поводу уже проводились, и их результаты весьма обнадеживают. В частности, одно из них показало, что люди, работающие дома, показывают рост производительности, примерно соответствующий дополнительным 17 рабочим дням в год.

Эти выводы публиковались давно, но если работодатели в массовом порядке увидят позитивные результаты на собственном опыте, скорее всего, удаленная работа получит огромное распространение. Ведь, помимо эффективности, речь идет о нашей удовлетворенности жизнью. За последнее десятилетие средняя продолжительность поездок на работу и обратно увеличилась на 20 минут, и эксперты утверждают, что эти лишние 20 минут повлияли на удовлетворенность работой примерно так же, как повлияло бы сокращение зарплаты на 19 процентов.

Универсальный базовый доход

Еще несколько месяцев назад всеобщий базовый доход казался несбыточной мечтой. Идея посылать ежемесячно каждому человеку в стране чек, даже если он ни разу не выходил на работу, обсуждалась, и даже исследовалась экспериментальным путем, но в большинстве стран, казалось, едва ли нечто подобное может быть внедрено в обозримом будущем.

Однако, в течение ближайших нескольких месяцев это станет реальностью. Соединенное Королевство обязалось выплачивать 80 процентов средней заработной платы своих работников, в то время как в Дании предлагается платить еще больше - до 90 процентов. И даже Соединенные Штаты планирую отправить чек на 1200 долларов почти каждому взрослому американцу.

Ни один из этих планов не соответствует концепции универсального базового дохода в полной мере, но они довольно близки. Фактически, речь идет о масштабном эксперименте, который позволит выяснить, как такие меры влияют на общество.

Пока рано говорить, каким будет результат. Финляндия в 2017-2018 годах попробовала, и там пришли к выводу, что это делает людей "довольными, но безработными". Возможно, то же самое произойдет и во всем мире. Впрочем, так или иначе, эти дебаты перестанут быть чисто теоретическими, когда завершится нынешняя пандемия.

Автоматизация

Один из секторов, который в наибольшей степени пострадал от COVID-19 - это производство. Любой, кто работает на заводе, знает, что его предприятие попало в крайне трудное положение. Ведь удаленная работа невозможна, когда вы работаете руками, поэтому на некоторых заводах ни один из сотрудников не может себе позволить оставаться дома. Однако, для автоматизированных производств, которые полностью управляются роботами, эпидемия вообще не является проблемой.

Компании, в большей степени полагающиеся на автоматические линии, уже добиваются большего успеха, чем те, где работает много людей, и бизнес начинает осознавать неизбежность автоматизации. Например, компания Caja Robotics сообщает, что только за последние 30 дней количество заказов увеличилось на 25 процентов.

Вполне можно ожидать, что многие производственные компании ради своего выживания будут просто вынуждены всерьез заняться автоматизацией. Впрочем, это касается и других компаний. В Китае уже начали заменять водителей такси автономным транспортом, и, согласно сообщениям, дроны работают гораздо быстрее и безопаснее, чем люди.

Они даже проводили эксперименты с роботизированными больницами, где машины измеряют температуру пациентов, доставляют еду и дезинфицируют палаты, чтобы люди не вступали в контакт с носителем инфекции.

Короче говоря, к концу этой пандемии, вполне возможно, что многие рабочие места уже будут заняты роботами.

Онлайн-обучение

Почти во всех странах, охваченных эпидемией коронавируса, закрываются школы, и это толкает родителей и учителей в новую эру образования. Похоже, в ближайшие несколько месяцев онлайн-обучение станет нормальным явлением. Независимо от того, насколько хорошо наши учителя разбираются в компьютерной технике, им придется учиться тому, как сделать образование цифровым.

Если судить по первой реакции, едва ли мы увидим широкое распространение онлайн-образования после завершения эпидемии. До сих пор отзывы учителей почти повсеместно были отрицательными. Основная проблема, по их словам, заключается в том, что онлайн-обучение лишь усугубляет недостатки. Дети, чьим родителям не хватает времени на контроль и помощь, отстают еще больше, а в семьях, которые не могут позволить себе доступ в интернет, дети вообще оказываются выброшенными из образования.

Тем не менее, сегодня почти все учителя в мире проходят ускоренный курс образовательной технологии XXI века. И это, несомненно, не пройдет бесследно: появятся идеи, которые преобразят школу, где учатся наши дети, причем это произойдет уже скоро. В последние годы многие родители склоняются к домашнему обучению детей, и поскольку такие ученики обычно получают более высокие оценки, чем дети в государственных школах, существуют большая вероятность, что многие родители решат придерживаться этого способа обучения.