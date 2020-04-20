Стюардесса раскрыла используемые во время полета кодовые слова

Бортпроводница Аманда Плева рассказала о кодовых словах, используемых членами экипажа в определенных ситуациях. Об этом сообщает Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Например, как отметила стюардесса, чтобы отвлечь пассажиров, они выкрикивают слово "браво" и просят пассажиров не двигаться. По словам Плевы, это помогает им отследить подозрительных туристов.

Другой секретной фразой является словосочетание "воздушный карман" (air pocket), к которому прибегают пилоты во время турбулентности. "Командиры воздушного судна используют этот прием для нервных путешественников, поскольку считают, что такие слова звучат мягче", - уточнила Плева.

Кроме того, бортпроводники используют фразу "перекрестный контроль" (сross check), чтобы обозначить, что аварийные трапы деактивированы.