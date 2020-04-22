Определена продолжительность жизни коронавируса на поверхности предметов

Продолжительность жизни коронавируса на поверхности предметов составляет до трех дней. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что в отличие от вирусов гриппа и других респираторных заболеваний новый SARS-CoV-2 проявляет большую живучесть во внешней среде. Если человек прикоснется к зараженной поверхности, а потом, например, прикоснется этой рукой к слизистой глаз, то может произойти инфицирование. "Так называемый контактный путь, на самом деле, даже наверное более актуален чем воздушно-капельный", - сказал медик.

Определяющим фактором для предотвращения заражения в данном случае становится применение средств защиты. Для похода в магазин Гусев рекомендовал надевать и маску, и перчатки, а по возвращении домой обрабатывать упаковки купленных продуктов.