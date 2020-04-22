Впервые зафиксировано слияние двух черных дыр со значительной разницей в массе

Детекторы гравитационных волн LIGO и VIRGO впервые зафиксировали слияние двух черных дыр, масса которых значительно различается. Одна из них примерно в четыре раза тяжелее другой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это примерно равно соотношению начинки в обычном печенье Oreo и Mega Stuf Oreo", - наглядно объяснил разницу между объектами астрофизик из Северо-Западного университета (США) Кристофер Берри.

Гравитационные волны - это колебания пространства-времени, источником которых служат массивные объекты, которые движутся с меняющимся ускорением. Существование таких волн еще более ста лет назад предсказал Альберт Эйнштейн, однако зафиксировать их ученые смогли лишь в сентябре 2015 года.

Детектирование гравитационных волн - важное подтверждение общей теории относительности. За это проект LIGO в 2016 году получил премию Breakthrough Prize, а в 2017-м - уже Нобелевскую премию по физике. Сейчас обнаружением гравитационных волн занимается четыре детектора - два в США (ими занимаются специалисты проекта LIGO), по одному в Италии (VIRGO) и Японии (KAGRA).

Необычное слияние

Самый распространенный источник этих волн - слияние двух черных дыр. Ранее астрофизики фиксировали, что в подобных событиях участвовали объекты примерно равных масс. Вспышка GW190412, которую детекторы обнаружили 12 апреля, выбивалась из этого ряда.

Это событие произошло на расстоянии 2,4 млрд световых лет от Солнечной системы. Анализ данных LIGO и VIRGO о нем показал, что в этом космическом катаклизме участвовали две черные дыры, масса которых различалась примерно в четыре раза. Одна из них была тяжелее Солнца примерно в 8 раз, а другая - примерно в 30.

"Мы наблюдали несколько случаев слияния черных дыр, однако никогда раньше одна из них не была в четыре раза массивнее другой", - рассказал Фрэнк Ом, сотрудник LIGO из Института гравитационной физики Общества имени Макса Планка. "Мы узнали, что подобные системы существуют. <...> Это позволит нам узнать, как они сформировались", - прокомментировал европейский коллега Ома, Джанкарло Челла из Национального института ядерной физики (Италия).

Всего за третий период наблюдений детекторы зафиксировали около 50 источников гравитационных волн. Сейчас ученые продолжают их анализировать. "Это событие - большой шаг для понимания всей совокупности аналогичных событий", - заключила Майя Фишбах, астрофизик из Чикагского университета, сотрудник LIGO.

В проекте LIGO участвуют около 1300 ученых из 100 институтов различных стран. Россия представлена в нем группой физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и группой Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород). В проекте VIRGO работают около 350 ученых, инженеров и техников из 70 институтов европейских стран.