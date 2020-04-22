Covid как искусство: граффити с коронавирусом со всего мира

Китайский коронавирус изменил не только структуру мировой экономики, но и уличное искусство. Пандемия затронула весь мир, а COVID-19 стал главной темой дня, недели, месяца, да и всего 2020 года.

Даже Бэнкси пришлось запереться дома - он создал арт-инсталляцию со своими классическими крысами в ванной комнате. Но некоторые художники еще выходят на улицу - и вирус стоит бок о бок с другими представителями поп-культуры: Спанч-бобом, Голлумом и Джоном Ленноном.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в фотогалерее стрит-арт на тему коронавируса со всего мира