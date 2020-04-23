Как не заразиться от своего мобильного телефона

В условиях пандемии коронавируса обычные бытовые предметы представляют особую опасность для здоровья. Так, дверные ручки, например, "собирают" вирусы и хранят их на себе в течение нескольких дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об опасности наших телефонов врачи говорили и до эпидемии. Сейчас они становятся практически переносчиками всей заразы: мы постоянно держим их в руках, ходим с ними в магазин, прикладываем к уху и к лицу.

"Но обратите внимание, мы взялись за дверную ручку - и у нас инфицирована рука. После этого мы взялись за телефон и засунули его в карман, зашли в помещение, помыли руки и опять взялись за телефон. Мало того что мы взяли телефон, но мы еще прислонили его к потенциально опасному участку тела...", - объясняет известный врач Евгений Комаровский.

В связи с этим следует придерживаться некоторых правил, воспринимая телефон как фактор риска заражения.

"Если вы можете управляться с телефоном только одной рукой, а другой открывать все остальное, то делайте так. Всегда, когда можно использовать гарнитуру - используйте. Все телефоны нуждаются в регулярной дезинфекции. Лучше - спиртом...", - считает Комаровский.

В обычное время также не следует пренебрегать дезинфекцией корпуса и экрана мобильного телефона, потому как он практически собирает пыль и грязь, которую мы потом прикладываем к лицу. Поэтому, по мнению специалистов, телефон может провоцировать проявления акне.