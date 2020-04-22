Редкое явление: На Земле наблюдается метеоритный ливень

Метеоритный ливень Лириды сейчас в активной фазе и продлится минимум несколько дней.



Об этом передает Day.Az со ссылкой на Униан.

Подобную красоту, говорят астрономы, можно наблюдать всего несколько раз в год. В это время каждый час в атмосфере сгорает до 18 космических тел. Для того, чтобы посмотреть звездопад, не нужно иметь специального оборудования. Главное, чтобы небо было безоблачным. Также необходимо отдалиться от уличных фонарей и света домов. Характерным для Лириды является длинный след после сгорания метеорита в атмосфере.