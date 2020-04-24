Первые континенты на Земле появились раньше, чем думали геологи

Американские ученые нашли на территории Австралии залежи древнейших пород Земли, в которых сохранились следы движения самых первых континентов на планете. Это говорит о том, что тектонические процессы на Земле начались очень рано. Исследование опубликовал научный журнал Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это лишь одно из свидетельств того, что история движения тектонических плит начинается с самых первых эпох существования планеты. Найденные нами породы повышают вероятность того, что это действительно было так, и говорят о том, что ранняя Земля была значительно более похожей на саму себя сегодня, чем это принято считать", - прокомментировал исследование один из его авторов, геолог из Гарвардского университета (США) Алек Бреннер.

Недра Земли состоят из нескольких слоев - твердой земной коры, полужидкой мантии и расплавленного металлического ядра. Кора разделена на несколько огромных фрагментов - тектонических плит, которые медленно "плавают" по поверхности мантии и сталкиваются друг с другом. В результате этих столкновений появляются и исчезают континенты, горные хребты и другие крупные неровности рельефа.

В последние годы ученые начали активно дискутировать о том, когда эти плиты начали двигаться и когда на Земле появились первые континенты. За последние годы геологи нашли множество теоретических и практических свидетельств в пользу того, что это могло произойти как практически сразу после формирования планеты, так и примерно 3,2 млрд лет назад.

Загадки древней Земли

Новые свидетельства в пользу того, что тектонические процессы на нашей планете появились очень рано, Бреннер и его коллеги нашли во время раскопок на западе Австралии. Они исследовали отложения так называемых зеленокаменных поясов в области Пилбара. Эти отложения сформировались примерно 3,2-3,6 млрд лет назад. Ученые считают их древнейшими сохранившимися образцами первичной земной коры, наряду с аналогичными отложениями в Гренландии и ЮАР.

Геологи давно изучают подобные породы в надежде найти в них как следы самой ранней земной жизни, так и древних тектонических процессов и магнитных полей, без которых, как считают ученые, Земля не смогла бы существовать. С первой задачей год назад справились австралийские геологи, которые нашли следы колоний древних микробов в отложениях возрастом в 3,48 млрд лет.

В этих породах, как отмечают американские геологи, нередко встречаются минералы и кристаллы, которые сформировались при высоких температурах и сохранили в себе своеобразные "отпечатки" древнего магнитного поля Земли. Как правило, ученые обычно используют подобные структуры, чтобы оценить силу магнитного "щита" планеты, однако Бреннер и его коллеги нашли им иное применение.

Их идея основывалась на простом предположении: если тектоника плит и континенты тогда уже существовали, то их движение особым образом отразится на том, как в их породах "отпечатывались" следы магнитного поля планеты. Соответственно, сравнивая различные образцы древней коры, добытые из разных регионов зеленокаменного пояса, можно достаточно точно вычислить скорость движения их родительского континента в то время.

Руководствуясь подобными соображениями, геологи измерили намагниченность двух сотен образцов древнейших пород, которые были добыты в двух десятках разных точек Пилбарской платформы, а также получили аналогичные данные для минералов из Южной Африки. Их последующее сравнение показало, что тектонические плиты существовали уже 3,2 млрд лет назад. При этом скорость их движения - около 2,5 сантиметра в год - сопоставима со скоростью современных континентов и плит.

По мнению исследователей, это указывает на то, что тектонические процессы появились на Земле неожиданно рано и быстро приобрели те свойства, которые характерны для них сейчас. Открытие других отложений древнейших пород Земли, как надеются Бреннер и его коллеги, поможет им понять, где и когда был запущен процесс "круговорота континентов".