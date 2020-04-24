Коронавирусы заражали летучих мышей уже многие миллионы лет

Масштабная перепись коронавирусов, которые поражают 36 видов африканских летучих мышей, показала, что они заражают рукокрылых на протяжении многих миллионов лет. Результаты этой переписи ученые опубликовали в научном журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы выяснили, что коронавирусы и летучих мышей объединяет длинная история совместной эволюции. Понимание того, как она протекала, поможет нам подготовить систему общественного здравоохранения к новым потенциальным вспышкам коронавирусных инфекций, источником которых выступают животные", - рассказал один из авторов работы,  биолог из Филдсовского музея естественной истории Стивен Гудмэн.

Как считают ученые, вирус SARS-CoV-2, который вызвал глобальную пандемию болезни COVID-19, - близкий родич коронавирусов, поражающих подковоносых летучих мышей, Эти рукокрылые обитают на территории Китая, стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Как показывает история последней половины столетия, рукокрылые млекопитающие были источником многих других опасных вирусов, в том числе возбудителей лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома.

Родословная коронавирусов

Изучив то, как часто подобные патогены встречаются в крови и других биологических жидкостях летучих мышей, которые обитают на Мадагаскаре, островах Индийского океана и на территории Африки, Гудмэн и его коллеги выяснили, что коронавирусы сосуществуют с летучими мышами на протяжении почти всей истории их эволюции.

В общей сложности ученые получили подобные данные для более тысячи рукокрылых из в разных регионов Мозамбика, Сейшельских островов, Маврикия, Реюньона и ряда архипелагов Индийского океана. Более 8% летучих мышей и крыланов оказались носителями коронавирусов разных типов.

Изучив устройство их геномов, биологи обнаружили, что каждому виду, роду и семейству рукокрылых соответствовали свои разновидности патогенов. Они не были похожи на другие штаммы коронавирусов, которые поражают остальных африканских и островных рукокрылых. Как показали наблюдения ученых, вирусы очень редко передавались между разными видами рукокрылых даже в тех случаях, когда разные их виды жили в одних и тех же пещерах.

Учитывая то, что многих представителей этих родов и семейств разделяют миллионы и десятки миллионов лет самостоятельной эволюции, это означает, что коронавирусы начали поражать рукокрылых в далеком прошлом. С тех пор они эволюционируют вместе с их носителями, приспосабливаясь к изменениям в биологии каждого вида летучих мышей и крыланов.

Этот фактор, как считают биологи, нужно учитывать при поисках возможной прародины коронавируса SARS-CoV-2, а также при оценке вероятности того, могут ли появиться следующие подобные эпидемии, порожденные болезнями летучих мышей и прочих рукокрылых.