Телескоп Hubble заснял, как комету разорвало на 4 части

Телескоп Hubble сделал снимок распадающейся кометы, которая должна была стать самым ярким объектом в небе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Naked science.

Комету Atlas или C/2019 Y4 обнаружили 28 декабря 2019 года. Она вращается вокруг Солнца с периодом около 5,5 тысячи лет.

Максимально космический объект сблизится с Землей 23 мая. Накануне телескоп Hubble сделал снимки, которые показали, что комета разрушается. Ее ядро распалось минимум на четыре части, каждая из которых, вероятно, также фрагментирована.

Ожидалось, что Atlas станет одним из самых ярких объектов в ночном небе.

На момент создания снимка комета находилась на расстоянии примерно 146 миллионов километров от Земли. К 23 мая она приблизится до 116 миллионов километров. Увидеть космический объект можно с помощью крупных телескопов диаметром от 15 сантиметров.