Составлена первая полная геологическая карта Луны

Астрономы впервые нанесли на одну карту всю поверхность Луны и классифицировали все геологические структуры на её поверхности. Новая карта станет незаменимым инструментом для исследования и освоения нашего естественного спутника, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Единая геологическая карта Луны (Unified Geologic Map of the Moon, или UGMM) выполнена с невероятной для внеземной картографии детализацией: в масштабе 1:5000000. Это значит, что пятикилометровая деталь поверхности Селены имеет на карте вполне различимый размер в один миллиметр.

"Эта карта является кульминацией многолетнего проекта, - говорит ведущий автор исследования Кори Фортеццо (Corey Fortezzo) из Геологической службы США. - Она предоставляет жизненно важную информацию для новых научных исследований, увязывая исследование конкретных мест на Луне с [данными об] остальных частях лунной поверхности".

В основу новой работы легли шесть карт различных частей лунной поверхности, составленные в эпоху "Аполлонов". Специалисты дополнили их более свежими сведениями, полученными с орбитальных аппаратов.

В частности, данные об экваториальных областях Луны принесла миссия SELENE японского космического агентства JAXA. Полярные регионы были картированы с помощью зонда LRO, созданного и запущенного специалистами NASA.

Всего в поле зрения учёных попали 43 стратиграфические единицы. Благодаря новым данным на карту были впервые нанесены многие объекты. Это различные разломы, грабены, приподнятые края кратеров и так далее.

Также специалисты сделали единообразное описание деталей поверхности и геологических слоёв Селены. Например, были устранены недостатки прежних карт, на которых названия и описания одних и тех же структур иногда противоречили друг другу.