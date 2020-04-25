Точный гороскоп на субботу: Шансы на решение любых вопросов будут очень высоки

Сегодня звезды гороскопа готовы щедро наделить вас решительностью, пробивными способностями и богатырским потенциалом. В добавок к этому день будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что ваши шансы на решение любых вопросов будут очень высоки, особенно, если направить свою энергию в нужное русло! Единственное "но": интересы сегодня могут быстро вспыхивать и также быстро гаснуть, мешая довести хотя бы одно дело до конца. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, попробуйте не разбрасываться по пустякам, собрав все силы в кулак и сосредоточившись на решении одной, зато самой важной задачи. То, что вам казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству.

Овен

Сегодня если уж Овну придет какая-то мысль в голову, то она легко может приобрести характер навязчивой идеи. Больше того, мысли сегодня в голову Овна будут приходить чаще обычного, а значит и навязчивых идей может оказаться куда больше одной. В таком состоянии Овну лучше свести общение к минимуму, иначе разговоры то и дело будут перерастать в бессмысленный спор. Лучше уж творчеством каким-нибудь заняться. Там от навязчивых идей, по крайней мере, не будет вреда.

Телец

Сегодня Тельцу будет трудно понять, почему самые приятные удовольствия по совместительству являются еще и грехами. Ну что плохого в лишнем пирожном или поцелуе? Одним словом, Тельцу сегодня логичным покажется правило: "Если нельзя, но очень хочется, то можно". В принципе, ничего плохого в этом нет, если только дополнить эту формулу маленьким пунктом: "Все хорошо в меру".

Близнецы

Сегодня у Близнецов может проснуться неодолимое желание покомандовать окружающими. Что ж, если вы ощущаете в себе реальные качества лидера, то дерзайте! А вот если этих качеств в характере Близнецов недостает, то не стоит и пытаться. Лучше в стрелялку какую-то поиграть - там хотя бы отмену можно сделать. А еще лучше сегодня для Близнецов переключить свою бурную энергию на романтическое свидание - они об этом не пожалеют.

Рак

Сегодня жизнь заставит Рака побороться с обстоятельствами! Несмотря на то, что сам Рак не будет настроен на повышенную активность, какие-то события то и дело будут требовать его энергичного участия. Кто-то из его окружения может незаметно втянуть Рака в затяжной спор или (еще хуже) запрячь его в решение какой-то ненужной Раку задачи. Естественно, Рак будет сопротивляться этому всеми силами - однако не факт, что его сопротивление окажется успешным.

Лев

Сегодня у Льва есть возможность узнать что-то необычное и интересное! В этот день его жизнь будет полна ярких, феерических эмоций и впечатлений. Единственное условие - не придавать большого значения досадным пустякам. Если не обращать внимания на мелочи, день будет ярким, словно брызги шампанского. Ну а, зациклившись на мелочах, Лев рискует всерьез испортить настроение и себе, и окружающим.

Дева

Сегодня Дева будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Дева и будет стремиться. Отсюда и внутренний конфликт, когда одна половинка души стремится к порядку, а другая - к хаосу. Вопрос лишь в том, что сегодня в ее душе перевесит.

Весы

Сегодня интересы и планы Весов в течение дня не раз будут решительным образом меняться! Весь день их будет тянуть то в одну, то в другую сторону, и противиться этим порывам будет затруднительно. По-хорошему, чтобы добиться в этот день хоть чего-то, Весам не мешало бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. Вот только едва ли это получится - слишком уж переменчивы сегодня ветры в их голове.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует в полной мере прочувствовать, что такое воинственность. Нет, никакой войны он объявлять не собирается. Да и зачем объявлять? Куда удобнее начать войну без объявления, застав противника врасплох! Такие порывы будут возникать в душе Скорпиона неоднократно. Стоит ли удивляться, если день при таком настроении пройдет в конфликтах и ссорах?

Стрелец

Сегодня Стрелец способен легко увлечься самыми разнообразными вещами. Эти увлечения будут накатывать неожиданно, захватывая Стрельца с головой. Однако в течение дня этих увлечений может быть столько, что Стрелец и сам перестанет понимать, что больше его привлекает и куда его тянет. Так что рассчитывать в этот день на его постоянство чувств не стоит. Ну, вот такой сегодня Стрелец - немного ветреный и непостоянный!

Козерог

Сегодня Козерог рискует неожиданно для себя увлечься какой-нибудь малозначимой ерундой. Впрочем, самому Козерогу предмет его увлечения ерундой казаться как раз-таки и не будет! Больше того, эта вещь способна захватить внимание настолько, что из-за этого Козерог упустит что-то действительно важное. Поэтому строить на сегодняшний день серьезные планы не стоит. Лучше посвятить день творчеству или любви.

Водолей

Сегодня Водолею может показаться, что центр вращения Вселенной непременно должен находиться где-то рядом с ним. Ну а поскольку у Вселенной на этот счет может быть иное мнение, Водолея такая ситуация будет немало удивлять. Раз за разом он будет делать все, чтобы исправить эту ситуацию, активно привлекая к себе внимание и стараясь попасть в самый эпицентр событий. Здесь главное - не переусердствовать, так как не всегда быть в центре - хорошо.

Рыбы

Сегодня Рыбы рискуют с головой войти в роль домашнего тирана и диктатора! При этом самим Рыбам вполне может казаться, что они просто проявляют полезную инициативу на благо всей семье. Вот только со стороны домашних это будет изрядно походить на самодурство. Если Рыбы не хотят излишне накалять обстановку, им не мешает уменьшить количество командирских ноток в своем голосе.