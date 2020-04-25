В Солнечной системе нашли инопланетные объекты

Астрономы Франции и Бразилии определили 19 новых межзвездных астероидов, которые были захвачены Солнцем миллиарды лет назад. Выводы исследователей опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали орбиты транснептуновых объектов с большим углом наклона относительно плоскости орбит планет, а также кентавров - группу астероидов, находящихся между Юпитером и Нептуном и испытывающих возмущающее воздействие планет-гигантов. Оказалось, что некоторые из наблюдаемых небесных тел имеют ретроградные орбиты, то есть они движутся в направлении, противоположном движению планет. Такое поведение может объясняться только тем, что астероиды изначально сформировались не в Солнечной системе и могут иметь инопланетное происхождение.

Астрономы смоделировали древние орбиты 17 кентавров с наклоном орбиты более 60 градусов и двух транснептуновых объектов, находящихся дальше от Солнца, чем Нептун. Оказалось, что 4,5 миллиарда лет назад эти небесные тела не были частью протопланетного диска. Они двигались перпендикулярно к плоскости диска и находились далеко за его пределами. Изначально они возникли в другой системе и даже могли быть фрагментами других планет.

По словам ученых, новая популяция межзвездных астероидов позволит больше узнать о возникновении Солнца и о роли межзвездного вещества в формировании нынешнего химического состава Солнечной системы и ее эволюции.