Ягуары вернулись в джунгли Гватемалы из-за COVID-19

В тропических лесах Гватемалы зоологи увидели вернувшихся хищников. Те осмелились показаться, поскольку из национального парка исчезли люди, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В джунгли национального парка Тикаль в Гватемале вернулись ягуары. Их фотографии опубликовали Национальный совет особо охраняемых территорий Гватемалы и администрация парка Тикаль.

Сотрудники парка отмечают, что этих хищников давно не было на территории, а появились они, судя по всему, из-за отсутствия людей, которые находятся на карантине в связи с пандемией коронавируса.

"Мы видим животных в джунглях, которых прежде не было из-за присутствия людей", - заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

С 1973 года ягуар занесен в международную Красную книгу. В ряде стран Латинской Америки он уже практически не встречается.