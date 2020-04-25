https://news.day.az/unusual/1227966.html В Индии симптомы и методы лечения коронавируса описали еще 5 тысяч лет назад - ВИДЕО
В Индии симптомы и методы лечения коронавируса описали еще 5 тысяч лет назад - ВИДЕО
Появились интересные факты о происхождении коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в "Прямом эфире" доктор из Индии Смита Нарам рассказала, что еще пять тысяч лет назад в "Аюрведе" (традиционной системе индийской народной медицины) была описана болезнь с симптомами COVID-19 и перечислены способы ее лечения.
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