В Индии симптомы и методы лечения коронавируса описали еще 5 тысяч лет назад

Появились интересные факты о происхождении коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в "Прямом эфире" доктор из Индии Смита Нарам рассказала, что еще пять тысяч лет назад в "Аюрведе" (традиционной системе индийской народной медицины) была описана болезнь с симптомами COVID-19 и перечислены способы ее лечения.