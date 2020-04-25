Лучшие снимки Вселенной: 30 лет телескопу «Хаббл»

30 лет назад США запустили на орбиту Земли самую крупную, дорогую и продуктивную в истории космонавтики астрономическую обсерваторию - телескоп "Хаббл"(Hubble).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, названный в честь известного астронома инструмент на долгие годы определил то, каким человечество увидело и представило себе глубины Вселенной.

Сразу после запуска у телескопа обнаружились проблемы с оптикой, которые удалось решить с помощью ремонтной миссии космического шаттла. Позже обслуживание инструмента проводилось еще несколько раз, последний - в 2009 году. За три десятилетия телескоп прислал на землю множество четких фотографий планет, звезд, галактик и туманностей, которые перевернули представление ученых о космосе.

К 2019 году на основе наблюдения телескопа "Хаббл" ученые разных стран опубликовали порядка тысячи научных работ. Несмотря на долгую службу, все четыре инструмента на борту телескопа - две камеры и два спектрографа - работают нормально. В NASA обещают поддерживать работу обсерватории, пока ее работа будет продуктивной.