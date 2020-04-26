Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса

Завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков назвал опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса. Его слова передает агентство "Прайм", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Постоянно находясь в руках человека, телефон собирает на себе бактериальную и потенциальную инфекционную среду. К тому же, пользователи постоянно прикладывают его к лицу и ушам. Поэтому гаджет необходимо периодически дезинфицировать, напомнил эксперт.

Кроме того, бесконтрольное использование техники приводит к проблемам со зрением и осанкой. Помимо этого, есть вероятность возникновения психологической зависимости от гаджетов, которая может особенно усугубиться в условиях самоизоляции. "Человек не должен становиться рабом окружающей его электроники", - заключил Садыков.