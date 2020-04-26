Итальянские дизайнеры создали модели салонов самолетов для мира после пандемии

Итальянские дизайнеры Aviointeriors предложили варианты изменения размещения кресел в салонах эконом-класса, которые могли бы появиться в самолетах после окончания пандемии коронавируса.

Как напоминает CNN, эти же дизайнеры ранее привлекли внимание идеей стоячих мест в пассажирских лайнерах, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Сейчас же они предлагают два варианта размещения пассажиров, цель которых - социальное дистанцирование и защита людей "в соответствии с новыми требованиями".

Вариант "Янус" предполагает ряд из трех кресел, при этом центральное развернуто в обратную сторону. В дополнение к тому, что пассажиры максимально удалены друг от друга, они разделены перегородкой "из прозрачного материала".

Как отмечает CNN, не указано, предполагается ли заполнить весь салон рядами таких кресел, однако ряд около выхода таким образом выглядеть не может из-за требований безопасности.

Второй вариант не требует капитального ремонта салонов традиционных самолетов.

Дизайн "Безопасное стекло" предполагает разделение пассажиров прозрачной перегородкой, что "создает изолированное пространство вокруг человека". Как напоминает CNN, расстояние между пассажирами все равно не соответствует современным рекомендациям медиков в 1,5 - 2 м.

Aviointeriors заявили американскому телеканалу, что авиакомпании уже проявили интерес к обоим вариантам дизайна.

После того как дизайнеры доработают свои предложения, они должны быть утверждены авиационными регуляторами безопасности.