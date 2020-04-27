Как использовать балкон на карантине

Для тех, кто остался в режиме самоизоляции, единственным местом для прогулок и источником свежего воздуха стал балкон. "Рамблер" рассказывает, как его модно использовать, передает Day.Az.

Занятия спортом на свежем воздухе

Если вы решили начать заниматься спортом на карантине, то переоборудуйте для этого балкон. Конечно, устроить пробежку на нем без тренажера не получится, но стоит попробовать сделать несколько упражнений. Так, если вы будете заниматься в помещении, из-за нехватки воздуха может закружится голова. На балконе у вас постоянно будет доступ к воздуху, а еще вы насытите легкие кислородом.

Изоляция для детей

Конечно, сидение на балконе не сможет заменить ребенку полноценную прогулку с друзьями, но гораздо лучше, если он сядет почитать или поиграть в телефон на свежем воздухе. К тому же, так он будет иногда отвлекаться и смотреть вдаль, чтобы расслабить глаза. Так, вы займете ребенка и сможете спокойно сделать все домашние дела так, чтобы вас никто не отвлекал.

Личный кабинет

Если у вас утеплен и застеклен балкон или позволяет погода, оборудуйте себе собственный офис на свежем воздухе. Здесь, как и в ситуации с ребенком - вы будете делать свои обычные дела, но у вас будет на это гораздо больше энергии благодаря свету и чистому воздуху. От компьютера можно будет отдохнуть, просто повернув голову.