Чем опасны «жиросжигающие» продукты

В Сети многие обсуждают "жиросжигающие" продукты как способ есть и худеть. Однако, не все понимают, что на самом деле с помощью этих продуктов похудеть не удасться. "Рамблер" рассказывает, чем они могут быть опасны, передает Day.Az.

Продукты с отрицательной калорийностью

"Жиросжигающими" продукты назвали из-за их отрицательной калорийности, то есть для того, чтобы их переварить, организм тратит больше энергии, чем получает. Из-за названия многие ошибочно думают, что, если они будут питаться сельдереем, у них на животе вырастут кубики пресса. Польза этих продуктов заключается в том, что, употребляя их, человек будет создавать себе дефицит калорий, а вместе с этим и похудеет.

Много воды

Как правило, в продуктах с отрицательной калорийностью содержится очень много воды. Если человек решается похудеть, то он должен поддерживать водный баланс в организме, но из-за употребления подобной пищи он может употребить чрезмерно много воды. Это скажется на общем состоянии организма, например, могут начать беспокоить отеки на лице и в теле. Особенно это опасно для людей с болезнями сосудов.

Недопонимание

Этот пункт исходит из названия продуктов. Некоторые люди могут действительно поверить, что они сжигают жир, поэтому им ничего не страшно. Конечно, если диета человека не будет сбалансированной, но он включит туда "жиросжигающий" продукт, он не похудеет. Все это может привести к ожирению и всем вытекающим от него последствиям.