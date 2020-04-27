Вещи, которые прослужат годы, если не пожалеть на них денег
Далеко не каждая вещь будет служить человеку годами. Большинство производителей предлагают дешевые вещи на рынке, но они не отличаются качеством. Всегда выгоднее инвестировать в то, что будет служить на протяжении нескольких лет. "Рамблер" собрал вещи, которые будут в хорошем состоянии через несколько лет, но при одном условии - на них нужно потратиться, передает Day.Az.
Кожаная сумка
Не обязательно рассматривать для покупки вещи из сегмента "люкс". Хорошую кожаную сумку можно найти в не очень популярных магазинах по приемлемой цене. Обратите внимание на модель, которая будет актуальна еще несколько сезонов. Есть еще одно правило - не берите сумку, на которой очень много элементов декора, так как со временем они могут потерять свое качество и актуальность. Выбирайте аксессуар базовых и универсальных цветов: черный, коричневый, бежевый, темно-синий.
Купальный костюм
Если подобрать базовый купальный костюм, то его можно будет носить несколько лет. Эта вещь хороша тем, что используется всего несколько раз в год, если вы не живете на берегу моря. Купальники из некачественных тканей быстро выцветают на солнце и приходят в негодность. Здесь правило точно такое же, как и с сумками. Если вы хотите купить вещь "на все времена", то выбирайте однотонные базовые модели. В цветах можете себя не ограничивать, так как купальник - символ лета, поэтому он всегда будет актуально смотреться в любом цвете.
Солнцезащитные очки
Помимо того, что качественные солнцезащитные очки продержатся долго, они не навредят вашим глазам. Дело в том, что в дешевых очках другие линзы, которые не защищают глаза от солнца. Да, оно не попадает вам в глаза, но обратите внимание, что в недорогих очках вы все равно будете щурится, а это чревато морщинами.
Демисезонная обувь
Обувь может быть из любого материла - кожи, замши, но главное заключается в том, чтобы она совпадала с вашими потребностями и гардеробом. Например, если вы часто ходите по городу пешком и пользуетесь общественным транспортом, то сапоги на шпильках вам однозначно не подойдут. Если вы боитесь, что в обуви без каблука будете выглядеть недостаточно женственно, подберите ботинки или сапоги на каблуке. Они должны быть удобными и комфортными для вас.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре