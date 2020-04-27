Точный гороскоп на понедельник: Сегодня звезды наделяют повышенной работоспособностью

Сегодня звезды гороскопа наделяют повышенной активностью, энергичностью, целеустремленностью и пробивными способностями. Такой набор качеств позволяет за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях, будь то работа, личная жизнь или карьера. Главное - следить за тем, чтобы грамотно расходовать свои силы, не превышая установленный природой лимит. День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела, как на амбразуру, с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что дела делами, но не забывайте в течение дня делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.

Овен

Сегодня Овну будет интересно все вокруг, звезды гороскопа наделяют его активностью, эмоциональностью, творческой энергией и неуемным любопытством! Окружающие могут сами не заметить, как раскроют Овну душу, выболтав свои секреты, - настолько благодарным слушателем он будет. Кроме моря искреннего общения, Овен сегодня может посвятить этот день любым своим интересам - от хобби до развлечений, путешествий и любви. Единственное, что ему будет невероятно трудно делать, это заниматься рутиной - разве что он найдет в ней изюминку, сумев разжечь в себе спортивный азарт.

Телец

Сегодня Телец способен преуспеть в любых областях, связанных с деловой сферой жизни. Его ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Покупки, сделанные сегодня, обещают оказаться удачными, планы - жизнеспособными, а запущенные проекты прибыльными. Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня решительно начать осуществлять все то, что он задумал. Возможно, для какого-то шага ему не хватает лишь капли смелости? А ведь эта капля способна изменить его жизнь.

Близнецы

Сегодня гороскоп Близнецов как нельзя лучше подходит для того, чтобы открыть новую страницу своей жизни, начав реализовывать какие-то планы. Звезды говорят, что это день успешных, многообещающих начинаний. Близнецам нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела. Возможно, они уже давно хотели запустить новый проект, сменить имидж, бросить курить, записаться на фитнес, завязать романтическое знакомство или поискать новую работу? Что ж, время перемен настало - действуйте!

Рак

Сегодня - отличный день, когда все дела будут удаваться Раку легко, без лишнего надрыва. Рак будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром - это даст ему преимущество в делах и общении с людьми. Вполне возможно, что сегодня в жизни у Рака произойдет приятное событие, сюрприз или же он просто без видимой причины будет получать удовольствие от происходящего. Так или иначе, равновесие в душе позволит Раку сегодня провести этот день не только приятно, но и полезно: звезды гороскопа дарят ему заряд энергии и творческих сил.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву быть осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. В первую очередь это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью Льва - сегодня он может совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, Льву необходимо контролировать свои траты. Лучший вариант - это выделить заранее деньги на шоппинг и не превышать установленный лимит. А вот инвестициями, бизнесом и игрой на бирже Льву с его финансовым везением сегодня лучше вообще не заниматься.

Дева

Сегодня звезды гороскопа предвещают Деве подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают ее в сфере бизнеса или финансов, но могут также затронуть личную жизнь Девы или ее отношения с людьми. Так или иначе, улыбка Фортуны не будет случайной: Дева получит лишь то, что сама заслужила. Плоды может принести ее работа над проектом, в который она вложила свое время и силы, - возможно, сегодня она получит первую прибыль или же получит подтверждение того, что находится на правильном пути.

Весы

Сегодня Весам стоит весь день держать руку на пульсе событий - не исключено, что ситуация потребует их осведомленности и подготовленности. Расслабившись, Весы рискуют пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Весам тщательно следить за всем, что происходит вокруг. Возможно, кто-то пытается их дезинформировать или обвести вокруг пальца? На всякий случай рейтинг доверия Весов к малознакомым людям сегодня должен стремиться к нулю.

Скорпион

Сегодня отношения Скорпиона с окружающими, увы, будут далеки от идеала. Возможно, сам Скорпион будет настроен бескомпромиссно, провоцируя конфликты вокруг себя. А может быть, окружающие подольют масла в огонь, подгоняя Скорпиона, критикуя или сплетничая у него за спиной. Так или иначе, звезды гороскопа сегодня советуют ему подготовиться к острым моментам. Если же Скорпион не хочет провести в выяснениях отношений весь день, ему стоит быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.

Стрелец

Сегодня окружающие могут удивиться тому, насколько Стрелец мотивирован в любых делах и сферах жизни - от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на результат самый лучший! Секрет в том, что его гороскоп сегодня наполнен флюидами азарта и соревнования. Во всем, за что бы он ни взялся, Стрелец будет оглядываться на других, стремясь их опередить. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры. Также хорош он для флирта и любви - здесь Стрельцу тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.

Козерог

Сегодня организованность у Козерога будет на высоте! Он не склонен сидеть, сложа руки: если четкой задачи перед ним не поставлено, Козерог сегодня поставит ее перед собой сам. Звезды гороскопа наделяют его активностью и упорством, предвещая успех в делах. Любую задачу он будет выполнять добросовестно и тщательно. Единственное "но": требовательность Козерога будет распространяться и на окружающих: если кто-то не соответствует его высоким ожиданиям, Козерог сегодня способен высказать ему это прямо в лицо.

Водолей

Сегодня день Водолея обещает быть полон общения: Водолей будет притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы он ни говорил и ни делал, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным. Люди, сами того не замечая, будут тянуться к Водолею, поддерживая его идеи, спрашивая совета, предлагая помочь. Если же Водолей рискнет попробовать себя в качестве оратора или выступит инициатором каких-то проектов, результат превзойдет все ожидания - дар убеждения сегодня у него на высоте!

Рыбы

Сегодняшний день Рыбам стоит посвятить текущим делам - это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют Рыб внимательностью и аккуратностью, позволяя переделать все то, до чего раньше у них просто не доходили руки: ответить на письма, заняться уборкой, продумать каждую мелочь, походить по магазинам, разработать план действий... А вот глобальные, ответственные задачи Рыбам сегодня решать не стоит. В случае же, если они попытаются это сделать, накладок не избежать.