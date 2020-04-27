В Германии придумали новое средство защиты от коронавируса

Постепенное снятие санитарных ограничений в Германии означает в том числе большее внимание к гигиене окружающего городского пространства.

Как сделать пользование общественным транспортом более безопасным для пассажиров?

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, один из ответов дает Катарина Обладен, соосновательница стартапа UVIS: "Вот так происходит обеззараживание поручня эскалатора - в это устройство встроена небольшая кварцевая лампа, уничтожающая возбудителей болезни. Тут мы "убиваем сразу двух зайцев" - ультрафиолет воздействует на коронавирус, но вдобавок имеется и противомикробное покрытие, на котором возбудители болезней не задерживаются, они исчезают".

Молодые инженеры предложили целую линейку подобных изделий. Например, в нее входит и антибактериальное покрытие для тележек супермаркета, в его состав может быть включен диоксид титана, у которого присутствуют самоочищающиеся свойства.